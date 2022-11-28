高以翔離世3年！墓園佈滿花海悼念 女友：回憶真美好
台灣男演員高以翔，在中國大陸錄製真人實境秀節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。昨（27）日是高以翔逝世滿3年的紀念日，高以翔的女朋友Bella、高以翔的二哥，都在社群平台上分享相關照片緬懷，許多粉絲也不捨在貼文下留言「我也很想念他，笑容溫暖的天使！」
記者黃雅琪/綜合報導
高以翔二哥高宇橋在臉書發文悼念親兄弟：「3年了⋯感謝愛我的朋友們對我老弟的關愛，我跟家人都感到溫馨滿滿！逝去不是永別，忘記才是。我們記得你，你就一直在。」同時他也貼出高以翔墓園佈滿花海的照片，墓園的階梯上擺滿新鮮花束，上頭還附上小卡片，高以翔的愛犬帝歐也一起到墓園來祭拜。
高以翔的女朋友Bella，昨日在IG分享多張兩人的甜蜜合照：「昨天心情上上下下，今一早起來在回顧很多曾經的回憶，覺得真的很美好，看著嘴角不自覺上揚。想到你，總是很溫暖，最down to earth，最善良、最體貼、最孝順，願意和我做所有莫名奇妙的事情，完全沒有身段，什麼都願意自己來的你，對所有人的人都是平等對待，謝謝你直到現在還是提醒著我，做一個和你一樣美好的靈魂。」
Bella憶起兩人甜蜜過往，有感而發：「喜歡那種，你就默默的看著我在你面前，調皮搗蛋耍寶，當你的開心果，希望我可以把曾經嘻嘻鬧鬧的我，慢慢找回來；喜歡那種，讓我默默的在旁邊看著你工作拍攝，欣賞你的認真，幫你當小助手，當你側錄攝影師；喜歡那種，不管有沒有其他人，我都會是你最大的觀眾。」