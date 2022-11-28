牛奶摻安眠藥！台中父攜兒輕生卻獨活 法院判刑13年定讞
台中市一名葉姓齒模技師（41歲），2019年與妻子分居後，便獨立扶養4歲兒子，隨著疫情爆發，葉男收入銳減，去年9月他在兒子的牛奶中摻入安眠藥，隨後燒炭尋短，不料隔天清醒後，卻發現自己還苟活在世上，但兒子已天人永隔，因此葉男又喝下農藥，最終因太難受自行報警，才讓全案曝光，案經審理，最高法院今天（28日）駁回上訴，判處葉男13年定讞。
編輯中心/綜合報導
據了解，2021年疫情爆發，導致原本每月賺達7至8萬的葉男，頓時收入驟減，面對龐大的經濟壓力，讓葉男決定了結自己與幼子的生命，案發當天，葉男將摻有安眠藥的牛奶給兒子喝完後，自己也跟著吞了幾顆，並以膠帶封住房間通風口，試圖燒炭輕生。
2天後，葉男從昏迷中甦醒，發現身旁兒子已沒氣息，於是葉男又購買農業喝下，直到當天傍晚17時許，葉男因喝下農藥身體極度不適，才自行打電話報案，緊急送醫後撿回一命。
案經審理，法官認為葉男就算一時之間暫無收入，但妻子有在工作賺錢，除了將孩子交由其照顧外，還可以向外界尋求幫助，並非真的山窮水盡，然葉男卻僅憑經濟壓力過大，便剝奪幼子的性命，造成其他親屬不可抹滅的傷痛，因此依成年人故意殺害兒童罪，處他13年徒刑定讞。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995