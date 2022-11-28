與「習」迥異！全中國同鼻孔出氣反清零　中共面臨挑戰

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美國約翰霍普金斯大學社會學者孔誥烽認為，在中國發生連鎖般的示威活動並不令人意外，但一些抗議民眾明確地要求領導人下台，無疑是對習近平絕對專制政權首次實質意義上的考驗。從近來中國河南鄭州富士康工廠封控，到新疆烏魯木齊公寓火災等事件，多數專家都指出，在民眾普遍不滿的情緒下，將引發更多地方的抗議浪潮。
麥迪文表示，在上海街頭聽到一群人高喊習近平下台，在某種程度上難以形容這是一件多麼令人震驚的事情。「在中國，公開批評共產黨總書記是極其危險的，要冒著被關進監獄的風險去那樣做。」
麥迪文指出，雖然多年以來，在中國也曾因為有毒污染、非法征地、警察虐待等問題，而爆發地區性反抗行為，但這次明顯不同，有著一個共同問題是中國民眾最關心且越來越厭煩，進而廣泛抵制的「清零政策」。
連日以來，民眾砸毀了執行清零的隔離障礙物，並在全國多個城市和大學校園爆發抗議活動。在中國多地爆發針對同一問題的抗議活動十分罕見。
麥迪文指出，中共當局實際上有三年的時間為最終的重新開放作準備，但在這三年裡卻不是力求設立更多的醫院重症監護室以及加強接種疫苗，而是將巨大的資源投入到大規模核酸測試、封鎖和隔離設施中，旨在贏得一場與「一個永遠不會消失的病毒」做鬥爭的戰鬥。
但中共當局似乎低估人們對於極端清零的不滿情緒，麥迪文表示，「對於一個認為沒有什麼比維持執政更重要的政治組織來說，這是一個巨大的挑戰。」、「更重要的是，中國共產黨似乎已經陷入了困境，沒有任何簡單出路。」
英國諾丁罕（Nottingham）大學學者富爾達（Andreas Fulda）表示，沒有體制能永遠持續下去，清零政策、習近平和中國共產黨是連在一起的，「當中國公民抵制清零政策，他們直接挑戰了這個政權的權威。利害關係極大。」
由於在北京、上海、廣州、成都、雲南以及清華等多所大學都發生了抗議事件，中國問題專家章家敦指出，「這個不放鬆清零的決定在整個中國都不會被接受。共產黨可以恫嚇中國人民的時代已經過去。預計會有更多民眾抵制中共的統治。」他進一步指出，中共已經在全國範圍內失去了人心。