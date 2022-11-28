「凌不疑」熱戀中？緋聞女友向涵之告白吳磊：我想穿婚紗
中國男星吳磊因演出《星漢燦爛·月升滄海》而廣為人知，吳磊現年22歲，身為新一代「鮮肉男神」感情狀態備受粉絲關注，今年8月的時候，傳出與中國女星向涵之戀愛中，當時雙方都未對此回應。昨（27）日向涵之突然在微博發文，認為粉絲不該干涉演員的私生活，再度引發外界揣測。
記者黃雅琪/綜合報導
男星吳磊與女星向涵之，西元2019年因合作拍攝電視劇《啟航：當風起時》傳出緋聞，當時吳磊在微博澄清自己單身，但是向涵之頻頻蹭《星漢燦爛·月升滄海》的熱度，引發劇迷不滿。昨日向涵之在微博發文喊話：「當你在這個年紀遇到自己所愛之人卻不能愛的情況，主要是因為粉絲的壓迫。藝術與現實該如何妥協？」向涵之疑似告白緋聞男友吳磊：「我想跟你手拉手走在馬路上，這是我最大的願望了！我希望我能夠穿著婚紗，你能夠穿著西裝，然後互相交換戒指。」
向涵之發表自己的感情觀：「網路時代的發展越來越迅速，但是同時大眾以及粉絲對於『偶像』以及『演員』的定義越來越模糊，不理解為什麼粉絲要干涉演員的生活，演員也是人，也要經歷任何正常人所經歷的一切。從什麼時候開始，大眾認為演員不能談戀愛了？」面對向涵之的多處抱怨，粉絲留言詢問「向姐這是談戀愛了？」沒想到卻得到向涵之一字「滾！」的無情回應。