防疫鬆綁！指揮中心：12／10起有條件開放全國醫院探病

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(一)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。
(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。
(三)病人病情惡化或病危探視。
(四)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。
二、探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明。但探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。
三、自主防疫期間勿至醫院探病，但符合前述例外情形時，得經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病，不適用前述免除篩檢條件。
指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者須不具COVID-19相關症狀及TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險，進入醫院應佩戴口罩並遵循相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。指揮中心將視疫情發展滾動式調整醫院相關管理規定。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。