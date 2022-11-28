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Omicron亞型變異株+85！北部3人家庭群聚　檢出BA.2.75

▲指揮中心指出，今日新增3例BA.2.75本土個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指出，今日新增3例BA.2.75本土個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布，國內新增85例Omicron亞型變異株確定病例，分別為64例本土個案(60例BA.5、3例BA.2.75、1例BA.2)及21例境外移入(10例BA.5、4例BA.2.75、5例XBB、2例BQ.1)。截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為15例、BF.7為4例、BQ.1為9例、BA.5為1,246例、BA.4為104例、BA.2.75為81例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,325例、BA.4為5例、BA.2.75為3例、BA.2為2,530例。

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▲指揮中心公布上週境外移入、本土Omicron監測結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布上週境外移入、本土Omicron監測結果。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增3例BA.2.75本土個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。另新增60例BA.5本土個案，占上週所有已定序之64例約93.8%，為33名男性、27名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部30例、中部10例、南部19例、東部1例，確診日介於今年10月15日至11月16日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之21例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為11例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年11月7日至11月16日。其中檢出10例BA.5分別自日本及柬埔寨(各2例)，加拿大、印尼、法國、荷蘭、新加坡及德國(各1例)移入；4例BA2.75個案分別自印尼、泰國、馬來西亞及越南(各1例)移入；5例XBB個案分別自馬來西亞(3例)、印尼及泰國(各1例)移入；2例BQ.1個案分別自美國及瑞典(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月23日資料指出，全球已發現超過500種Omicron次分支變異株，其中超過260種為BA.5次分支變異株；目前BA.5變異株占比約為72.1%，仍為全球主流株且持續變異，由其衍生之BQ.1變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少73個國家檢出，佔比升至23.1%；BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等變異株佔比持續增加，已分別於至少75個及47個國家檢出，佔比分別約6.8%及3.3%，另BA.4.6變異株佔比近期持續下降，已降至約2.8%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。此外，WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：陳苾暐）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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