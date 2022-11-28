世足／神似墨西哥國門 吳鎮宇自嘲：為何給梅西起腳機會
墨西哥門將Guillermo Ochoa長相酷似香港影帝吳鎮宇，而被球迷親切地稱為「墨西哥吳鎮宇」。而這個外號近期也傳到了本尊耳裡，後者也自己開起了玩笑，模擬對上阿根廷一戰當時的情境，自嘲沒有擋下梅西(Lionel Messi)。
記者黃建霖/綜合報導
37歲的Ochoa是墨西哥國門，雖然身高臂展不算出色，但憑藉著準確的判斷，多次幫助國家隊守下關鍵球，在本次小組賽首戰他就曾擋下波蘭神鋒萊萬(Robert Lewandowski)的12碼罰球。
不過上一場Ochoa沒能在下半場防下梅西突如其來的遠射，被對方給打進了致勝球，他自己也相當懊惱，該場比賽他丟了兩球，墨西哥目前戰績1和1敗，處於被淘汰的邊緣。
Ochoa在兩岸三地的足球迷中都有很高的知名度，除了他5度參加世界盃曝光率高之外，長相神似吳鎮宇也很有話題性。在球迷熱烈的討論之下，吳鎮宇本人也不禁開起了玩笑。
「不好意思我才緩過來，我盡力了，為何要給梅西起腳的機會？前面那麼多人擋著我的視線，下一場對陣沙特阿拉伯，我不會再失了！」吳鎮宇在個人微博上這樣寫道，下面也有人吐槽他是「香港Ochoa」。