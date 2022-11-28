跨年煙火不想人擠人？劍湖山世界「免卡位VIP」12/8開搶
跨年倒數剩1個月，不想去台北101人擠人，卻還沒想好要去哪裡看煙火嗎？不如安排去樂園看煙火吧！每年跨年夜都會有煙火秀的劍湖山世界釋出跨年煙火早鳥雙人優惠套票，即日起到11月底前2人同行只要899元，限量1000組，跨年當天就可以入園玩到爽兼看煙火。如果不想跟大家擠在一起，劍湖山世界透露12/8將開賣能近距離欣賞超大、超精彩的摩天輪煙火秀的名額，名額及售價目前保密中。另外，跨年夜之前的聖誕檔期，劍湖山世界從12/3～12/25每逢假日，只要扮耶誕裝入園，就可享有33折優惠（特價299元，原價899元），一起嗨過2022年最後時光！
記者汪睿琦/綜合報導
劍湖山世界的煙火表演是全台眾所矚目的跨年活動之一，劍湖山世界日前推出「僅限6天線上搶購跨年早鳥套票活動」，11月底前購票，跨年當天每人只要899元即可入園，限量1000組，旅客真的要搶要快！下一波搶購包含免卡位「跨年雙人VIP煙火觀賞席」、保證制高點「跨年煙火攝影席」，一次飽覽最全煙火景色，還可以拍好拍滿回家發文炫耀，不過劍湖山世界目前還未公佈實際的票價與數量資訊，有興趣的民眾記得訂好鬧鐘12/8開搶！
至於跨年夜之前的聖誕節檔期，劍湖山世界從12/3～12/25，每逢假日限定只要裝扮成聖誕老人、小精靈，甚至是耶誕俏女郎、聖誕樹、麋鹿通通都行，享有單人299元折扣入園玩到爽。不過園方也提醒，全身裝扮面積須達80%以上，上下身皆為裝扮服＋頭臉部裝飾（變裝頭飾、化妝或假髮），並且在下午13:00前完成裝扮才算數。
說到聖誕節就，六福村今年也推出「耶誕老人見面會」！六福村從遙遠的北國請來「真的聖誕老公公」助陣，小朋友們不僅可以親自身聖誕老人許願要禮物，還有性感聖誕女郎、超萌雪白雪人，最道地的冬季聖誕特餐「威靈頓牛排」可以享用，彷彿一秒帶全家大小置身飄雪的歐洲耶誕小鎮！12/1到明年1/2止扮成耶誕人物還享4折門票優惠，充滿童趣又好玩的聖誕活動不容錯過！