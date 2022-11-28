熬夜看世足賽怕隔天怕沒精神？醫教做「3件事」不讓你睡

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李文祺建議，如果真的忍不住想吃宵夜，可以改成滷雞腿、滷雞胸肉，或是製作成生菜沙拉，大配著蔬菜一起吃會更好。此外，肉本身有蛋白質，相對於零食來說也是會好一些。至於經常搭配的可樂，內有咖啡因可能會讓人睡不著覺，恐會延後入睡時間，當然會越吃越累，所以最好少喝。
熬完夜後隔天一早又要上班、上課，該如何維持好精神？李文祺建議大家做好3件事：「曬太陽、吃豐富早餐、睡午覺」。一早就走到戶外去曬曬太陽3~5分鐘即可，讓太陽光啟動我們的生理時鐘開始運作，但要注意一定要讓太陽光曬到皮膚，身體開始合成血清素，對於穩定情緒也有幫助。其次是吃個豐富的早餐，這裡指的「豐富」是有豐富營養素的早餐，一顆蛋、香蕉、五穀雜糧、水果等簡單取得，但營養份量充足即可。最後就要睡個午覺，切記不宜睡太久，建議15~30分鐘就好，有達到深沉睡眠，身體也就有充分的休息。
醫師也提醒，熬夜後的一早就不要再喝咖啡了，避免中午休時無法順利補充睡眠，償還前一天的睡眠債，越欠越多導致身體出狀況。雖然不能喝咖啡，但可以適合的補充Ｂ群。另外，很想喝點東西的話，可以喝一杯500 cc的溫開水，「熬夜的時候，身體整個是乾掉的狀態，補充水分可以幫助細胞的修復跟恢復疲勞，同時也因為喝溫開水會讓人想上廁所，起身去廁所也能讓人提振精神。」