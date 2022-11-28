台日交流里程碑！台灣漫畫展首度前進日本漫畫博物館

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台灣文化中心為結合台灣漫畫家駐村計畫，去年11月邀請北九州市漫畫博物館與國立台灣歷史博物館合辦「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」特展，歷經1年多的籌備，台灣漫畫歷史展26日在台日代表的見證下，於漫畫大國日本盛大開幕。
李靜慧致詞時表示，日本漫畫陪伴了許多台灣人童年生活，對許多台灣讀者及漫畫家而言，可說是生活記憶的一部分。漫畫是影視及文創作品IP的火車頭，台灣文化部很重視漫畫產業的發展，除整備漫畫產業環境，也積極幫台灣漫畫家尋找舞台，同時規劃設置國家動漫博物館典藏展示台漫，用漫畫開啟台灣跟世界的對話。
李靜慧說，本次和北九州市漫畫博物館合作，希望往後能擴及至日本各大漫畫博物館，而台灣國家漫畫博物館未來也將納入國際漫畫家交流，不只台灣漫畫家到日本駐村，也考慮邀請日本漫畫家到台灣駐村，透過漫畫家的線條，描繪台灣的故事。
北九北州市副市長西田幸生表示，該展覽由台日策展人共同規畫，內容耐人尋味。北九州市漫畫博物館長田中時彦則細數這幾年跟台灣的漫畫交流事蹟，感謝文化部長期在日本推動台日漫畫文化交流，今年是北九州市漫畫博物館開館10週年，在此時推出台灣漫畫特展別具意義。
文化部表示，台灣文化中心近年積極在日本推廣台漫，除了近3年的年度文宣摺頁皆邀請漫畫家繪製，2020年與文策院合辦的「台灣漫畫夜市展」、2021年「謝謝日本彩稿展」暨「漫畫有聲音展」，廣受日本好評，參展台漫陸續售出日本版權。今年更促成台灣漫畫家首次在日本駐村及首度在日本知名場館展出台漫，逐漸在日本引起台漫熱潮。
文化部提到，本次展覽由國立台灣歷史博物館國家漫畫博物館籌備小組策展，以「租書店」為主題，爬梳台日漫畫的交集與歷史脈絡，從日治時代的台灣租書店談起，至戰後武俠漫畫風潮、審查制度下的漫畫及21世紀數位時代下租書店所面臨的挑戰，同時呈現當代台漫，讓日本大眾對台漫有更多認識。此外，現場也展出台灣漫畫家柚子、PETER MANN在駐村期間中繪製的漫畫作品。
「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」特展即日起於日本北九州市漫畫博物館展出至明（2023）年1月22日。台灣文化中心盼藉由立體、多層次的台漫在日行銷策略，搭建台漫在日本的展銷平台，讓日本民眾深度認識台漫，進而提高產值。