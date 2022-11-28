中選會指屏東縣長計票「精準正確」　國民黨斥不應推責

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不過，中選會稍早則發新聞稿解釋，11月26日晚間中選會開票計票過程，全程既無異狀且精準正確，各直轄市、縣市長選舉的計票結果，也都與全國各地投開票所數據相同，其他選舉或複決公投也是，均可受外界檢視。
國民黨副發言人楊智伃質疑，選舉結束當天，屏東縣開票速度緩慢、過程引發抄錄失誤、誤植等問題，選務有瑕疵是事實，中選會不應推卸責任、含糊帶過，應秉持選務中立、公正原則，立即保全證據、啟動驗票，澄清各界質疑，給屏東縣民及國人一個公平的交代。
楊智伃強調，「全國各地開票都沒問題，屏東開票出現許多紛擾是事實」，屏東縣選舉結束當天開票速度緩慢，還比投票人數最多的新北市慢將近一倍時間，到底出什麼問題？中選會不用積極調查、公開釋疑？
楊智伃說，開票當天媒體報導，計票員抄錄失誤，將周春米的得票數字誤植、對調給蘇清泉，各界質疑這只有單一投票所？眾多投票所？還是整體投票數字？中選會不該用聲明輕描淡寫帶過。
最後，楊智伃直言，「要有程序正義，才有實質正義」，屏東縣開票過程引發許多爭端，中選會有責任做詳實的調查、清楚的交代，立即保全所有證據，包括選票、廢票、空白票、未領票、名冊等，並展開驗票，還給屏東縣民一個公開、公正、公平的選舉結果。