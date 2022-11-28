短期難回超低利率　專家籲掌握經濟暗流下5大投資趨勢

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趨勢一「人口老化」。根據世界銀行統計，2021年全球人口年增率下滑至0.9%，正式降至1%以下，全球正邁向高齡化社會，勞動人口降低且急速老化，這意味著高齡者醫療照護需求將持續增長。其中，中國及美國情況更為嚴重，人口年增率皆僅剩0.1%。
趨勢二「工業革命4.0」，人類的第四次工業革命正逐步進行，大家耳熟能詳的5G、大數據、人工智能、工業物聯網（IIoT）、雲端計算等等，通都屬於工業4.0的範疇。根據機構研究，2022年因工業自動生產與智慧工廠所推動的工業4.0全球市場規模約為1309億美金，預期在2029年將達到3773億美金；若單看北美市場，預計到2029年前將以16.3%的年複合成長率成長，達到1,021億美金，在七年內成長2.5倍以上。
趨勢三「地球永續」，近年地球持續暖化導致海平面上升，對全球海島和沿岸港口造成嚴重後果，有越來越多的陸地沉入海中，海洋生態也面臨浩劫；愈形嚴峻的極端氣候則導致嚴重的糧食危機，WMO預計全球有1800~1950萬人面臨糧食危機，聯合國也警告糧食問題將更嚴重，節能減碳成為全人類面臨存續刻不容緩的議題！
趨勢四「民主vs.極權」。近年來民主制度受到諸多的挑戰，尤其是新冠疫情擴散至全球後，各國為了防疫均對人民自由進行程度不一的限制。根據2021年的民主指數，全球約有46%的人生活在民主制度下，另有54%的人生活在極權統治之中。而地緣政治動盪，導致民主陣營和專制陣營在意識形態、經濟與軍事上相互對抗，俄烏戰爭爆發後，民主與集權國家的分野更加明顯。
趨勢五「揮別低利」。2020年以來，受到美國、歐洲及英國等多國升息及縮表等貨幣緊縮政策回歸，帶動美國十年期公債殖利率低檔回升，一舉突破1990年代以來的長期下降趨勢線，低利時代快速淡出世界帷幕。此外，俄烏戰爭與美中對抗所推動的關鍵資源在地化生產，持續推升糧食與能源價格，這代表著短期內利率水準很難再回復至2010年來的超級低利水平。
雖然預期整體經濟趨勢向下，但吳傳文提醒仍可在這5大趨勢下找到許多投資機會。以人口老化趨勢來看，未來勢必透過自動化醫療服務與機器人彌補短缺的照護人口，正在開發創新、自動化的醫療器材公司，未來可能充滿爆發力。而隨著人類壽命延長，文明病藥物的製藥業長期將更加看好，而且這些公司被總經逆風影響不大，投資人可多關注先進醫療科技多重資產基金。
再看到工業4.0趨勢上，全球勞動力短缺問題將因人口老化和教育水準提升而持續，可預估填補勞動力短缺的自動化機械和人形機器人的需求，將越來越強勁，投資上可多注意聚焦機器人、人工智慧和自動駕駛等主題之ETF，佈局全球具備關鍵技術的企業。
在地球永續趨勢上，再生能源成為不可忽視的當紅炸子雞，投資人可關注5大減碳商機：綠色建築、電動車、乾淨能源、工業4.0、永續消費等主題，同時佈局低碳趨勢股票和低碳優勢債券，降低波動，提升收益率。
民主vs.極權間的對峙，導致地緣政治緊繃，帶動全球國防支出逐年成長，投資人可聚焦於航太、軍用/商用飛機、國防設備等產業龍頭的美國股票ETF。另外，通膨肆虐促使聯準今年快速的升息，推升美元企業債到期殖利率快速上揚，利率逐漸攀升，投資人可關注優質債券伺機買入，惟仍須留意目前市場預期聯準會仍處於升息循環的末升段，較高的存續期間意味著較高的債券價格波動風險。
在對抗通膨部分則推薦抗通膨最佳投資工具「實質資產」，創造第二份收入來源，以有形資產（基建/房地產）、高股息（能源/原物料）、穩定現金流（公用事業）和通膨連結（貴金屬/消費/TIPS）等4大主題，佈局股票和債券，創造穩定收益。
不過，吳傳文也提醒，投資人在機會以外亦須留意4大風險，包括一是中國房地產急遽降溫，成長動能受限；二是能源危機推落歐洲經濟陷入衰退，歐元區第三季GDP年成長率為2.1%，但受能源危機衝擊，預計將在明年上半進入衰退。
三是地緣政治緊張造成的供給斷鏈風險，2022年以來北韓發射導彈的數目大幅增加，北亞地緣政治緊張情勢，不僅對南韓經濟與股市造成威脅，也將威脅全球供應鏈再次斷裂。
最後則是債務上限危機影響美股短期投資信心，參考2011年美國債務聯邦債務處及上限時的歷史經驗，當時美股最高曾下挫達15.8%，經過近半年才反彈。目前美國聯邦債務已經非常接近31.4兆的上限，美國銀行預計2023年2月就會達到債務上限，2023年9月就會有違約風險，對此美股震盪的隱憂，投資人不可不慎。