台版普羅旺斯　台中國際花毯節重磅回歸

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盧秀燕說，台中國際花毯節為全國民眾最喜歡的活動之一，民眾除可參觀大片美麗花毯，市府也與各單位合作，包含餐飲、民宿等均有特惠活動，行政院農業委員會水土保持局也規劃輕旅行路線。市府每年舉辦地點都位於新社區農委會場地，但今年農委會因要籌備糧食，原場地不出借，經立法委員江啟臣努力協調爭取，農委會決定借用3公頃土地給市府舉辦花毯節，感謝各單位的幫忙，讓今年花毯節可順利舉行。
盧呼籲，今年花毯節現場無停車場，市府鼓勵以接駁方式代替開車，最重要的是採「免費」接駁，不只省油錢也避免交通阻塞，歡迎民眾踴躍使用此項服務。
觀旅局表示，今年台中國際花毯節展期自12月3日至18日，每日上午9時至下午4時開放參觀；新社向來有台中美麗後花園之稱，今年策展規劃，有幸福花園內的「百合花仙子」散布快樂、排解煩憂，以及可愛療癒的「小精靈」引領遊客找到屬於自己的幸福，也象徵來到新社「幸福小鎮」，可以遠離煩憂，融入充滿幸福的花園。
觀旅局長韓育琪表示，今年花毯節展區占地2公頃，使用19款花種，如四季海棠、聖誕紅、向日葵等20萬株花草組成大型花卉藝術裝置，此外，特別打造120米南法風格街道，由農業局及市府客家事務委員會邀請在地小農，展售在地特色農產品及推廣客家文化，每逢周六、日於展區主舞台，更有舞團、樂團、魔術秀及創作音樂等精彩演出，讓民眾不僅能賞花，還能浸沐於優美樂曲展演，享受山城美好時光。
韓育琪表示，去年受疫情影響，台中國際花毯節與行政院農業委員會的新社花海皆停辦，今年則受烏俄戰爭全球糧食短缺影響，農委會停辦新社花海，台中國際花毯節則再度重返。為振興觀光並帶動在地產業，今年活動雖然規模縮小，但力求種類豐富，以南法風格為策展方向，致力將新社打造成台版普羅旺斯。
行政院農委會水土保持局台中分局長邱啓芳表示，水保局近年致力於推動「優遊農村」，而台中山城農村包含新社、豐原、東勢地區，皆有獨樹一格的職人體驗與農村特色，邀請民眾來到花毯節也可到周邊景點走走，期待藉由花毯節活動整合在地資源行銷，帶動農村產業活絡地方，讓遊客對山城農村體驗與文化有更進一步的認識。
觀旅局提醒，今年度因借用種苗場苗圃用地辦理花毯節，無提供汽車停車場，遊客可利用捷運綠線沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘花毯節接駁專車，今年規劃有豐原、太原、松竹接駁線，假日則加開東勢、會場環線共5條接駁專車，展期間民眾可搭乘台鐵至豐原車站、松竹車站轉乘接駁專車，另活動期間每日上午8時至下午5時展區周邊皆有交通管制，民眾多利用大眾運輸工具。