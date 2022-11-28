必勝客漲價！6口味比薩最多貴45元 連可樂都漲網友哀嚎
必勝客默默漲價了！因應原物料食材與國際貨櫃等成本波動，必勝客悄悄於11/26開始調整售價，「6款經典口味大比薩」最多貴45元，包括和風章魚燒、海鮮等熱門品項大比薩從690元漲到720元，芝心或薄脆餅皮、薯金幣、起司塔也變貴，就連百事可樂和七喜，無論鋁罐或1.25L瓶裝也加價，整體平均調幅3.3%，調整品項全公開。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客驚傳低調漲價，「因近期原物料、食材、國際貨櫃等各項成本波動」，必勝客經過審慎評估，「為了維持一貫的高品質產品與服務，自2022年11月26日起進行商品價格調整」，據了解，這次漲價整體平均調幅3.3%。調漲價格的品項包括，「和風章魚燒等6款經典口味大比薩」漲價30～45元、「和風章魚燒等6款經典口味小比薩」漲價20～30元、「和風章魚燒等6款獨享比薩」漲價5元、「臘腸起司三重奏等4款輕鬆點大比薩」漲價16元、「芝心餅皮（大／小／獨享）」漲價5～10元、「薄脆餅皮（大／小／獨享）」漲價5～20元、「薯金幣(大)」漲價4元、「冰藏起司塔／巧克力冰藏起司塔／半熟起司塔（單個）」漲價4～6元、連「百車可樂／七喜（330mlx2罐／1.25L）」也漲價2元。
不過包括星級白醬海鮮、壽喜雪花牛、鐵板雙牛、煙燻培裉手撕豬、黃金和風雞、超級總匯、海陸大亨、雙層美式臘腸、夏威夷等比薩口味，紙包筆管麵／紙包飯／焗烤總匯千層麵，BBQ烤雞／厚燒酱烤BBQ／德國芝心腸／黃金和風鱈魚塊／藍帶起司豬排／黃金雞柳條／黃金雞軟骨／星國辣螃蟹醬唐揚雞，HOT海陸大拼盤等各款拼盤、鬆厚餅皮、舊金山手工餅皮等品項則維持原價。
必勝客為了回饋消費者支持，即日起至12/16祭出長達21天的三重限時特惠，凡點購「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或大比薩套餐，免費加贈1.25L可樂一瓶；平日外帶單點大比薩特價只要199元起、小比薩只要149元起；平日用PK雙饗卡APP點購紙包筆管麵、紙包飯或個人比薩，可享「加1元多一份副食」。
另外，達美樂今年10月底也因難敵原料等成本上升而漲價，部分價格調漲10～25元，漲幅2～5％，不過也有部分品項降價約40～60元。