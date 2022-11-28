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吳姍儒懷孕休長假！吳宗憲「找林襄代班」指定啦啦隊優先

▲吳姍儒（左）懷孕休長假，吳宗憲（右）主動找林襄代班。（圖／中天提供）
▲吳姍儒（左）懷孕休長假，吳宗憲（右）主動找林襄代班。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/台北報導

吳宗憲今（28）日與女兒吳姍儒出席《小明星大跟班》開棚記者會，懷孕已將近7個月的吳姍儒，宣布過幾天後，就要開始請3個月的長假，只會接一些單次、零星的工作，過年也還有1、2場尾牙要主持，至於節目代班搭檔，吳宗憲笑說已列出一排名單，以啦啦隊女神為主，更直言私下已主動邀約林襄。

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▲吳姍儒將開始請3個月的長假。（圖／中天提供）
▲吳姍儒將開始請3個月的長假。（圖／中天提供）
女兒要離開節目一段時間，吳宗憲樂喊：「妳不在我就要開始囂張了喔！」吳姍儒笑說與爸爸工作大約7年的時間，從來沒有看過他如此失控、興奮，吳宗憲表示代班搭檔，以啦啦隊為優先，目前已有6、7個人選，還透露私下已有主動邀約林襄，「她質疑自己是否可以勝任，我就告訴她『妳非常可以』，觀眾朋友喜歡看呀，時代已經不一樣了。」吳姍儒也建議可以找峮峮， 吳宗憲就順口說：「她現在在拍戲。」再被女兒虧：「還真的有找過！」另外，吳宗憲也說還有一位男搭檔，絕對會讓人跌破眼鏡，「那男生說出來大家會嚇一跳，就是『鹿希派』，然後我們中天電視，已經在研究他對社會的影響力。」

▲林襄出席珠寶品牌記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
▲林襄被吳宗憲邀約當節目代班人。（圖／記者侯家瑜攝）
吳姍儒表示懷孕後，體力大不如前，變得很容易睏，飲食方面依然是自己備餐，不太忌口但都有經過醫師評估，不過由於錄影的時間比較長，所以打算先暫停，而尾牙場則是在疫情前，就已經簽約，笑說懷著寶寶主持說不定可以抬高價碼，「如果我當場生了，主辦方應該要幫我加錢，多麽難得的一個畫面！但我還是會保護我自己，請大家放心。」

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