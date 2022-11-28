台博館鐵道部推雙特展　體察林業鐵道、時間制度對台影響

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其中，阿里山鐵路於1912年底通車，是台灣最早興建、也是目前保存最完整的林業鐵道，已由文化部於2019年登錄為台灣第1處「重要文化景觀」，而風光一時的林業與林鐵，在1990年代禁伐之後陸續落幕。
本特展分為3大站，第1站充滿「木頭香」，展出檜木與樟木，讓民眾聞香、觸摸2者的不同，並遠望台灣林業的發展背景與林業鐵道興築的源起，反思開發者對山林資源的取用，如何介入影響山中居民生活；第2站展出阿里山、八仙山、太平山、林田山等6條林業鐵道系統，說明台灣林業的發展背景、特殊的路線設計和運材技術；第3站呈現已然消逝的山中林場聚落生活樣貌，以及未來生態與文化保育之路如何前進等議題，盼民眾共同珍視林鐵百年時光所蘊含的價值及意義。
台博館指出，「異論現代：銘刻時間特展」則延續2020年鐵道部園區開館特展「異論現代：1935年台灣博覽會」策展思維，以「時間」為主題，1930年代為背景，探討現代時間制度引入台灣後所帶來新的生活規律與城市運作。
台博館表示，今日人們熟悉從手錶、手機得知時間，但人們是如何接受現在的時間觀念與制度？生活在各種時間刻劃的日常，時間是枷鎖抑或自由？此展邀請民眾探索1930年代人們在勞動、學習、消費、休閒育樂的生活日常，反思今日對於進步的理解與生命意義的追求。
台博館長洪世佑表示，台博館鐵道部園區以「台灣現代性」為展示核心，聚焦於多元文化面貌，呈現台灣現代化過程中對社會的影響，並與民眾生活記憶連結，詮釋台灣自然生態、環境及人文歷史發展的當代議題，期成為提供觀眾反思歷史與多元文化的場域，發揮博物館的社會影響力。
雙特展自即日起至2023年10月15日於台博館鐵道部廳舍1樓及2樓特展區展出。