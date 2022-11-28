免戴口罩安全嗎？醫籲「3情況」先別脫 要自保觀察這3點
中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，12/1起適度放寬戴口罩規定，民眾在室外終於可以久違的免戴口罩大口呼吸。不過國人經過3年的「口罩封印」，一說解禁就直接脫口罩真的好嗎？對此，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，就算逐漸鬆綁戴口罩規定，但民眾在室內、旁邊有人、大型集會中，還是把口罩戴緊緊比較好，「以目前情況來講，仍不適合把口罩全面拿掉。」
記者汪睿琦/綜合報導
黃立民說，疫情持續至今已經沒有像前幾年這麼嚴重，口罩部分鬆綁是勢在必行的趨勢。不過一下子就要全面拿掉，恐會有「免疫負債」的危機，「仍要保有口罩部分限制比較好」。黃立民舉日前剛落幕的選前之夜、開票之夜為例，民眾與他人的距離無法保持1.5公尺以上的話，建議大家還是把口罩戴緊緊比較好。
黃立民指出，口罩在這幾年起到很好的保護作用，即便民眾沒有打疫苗，也透過口罩預防了不少感染危機。至於免疫負債危機，近幾年因為人們嚴防新冠病毒，連同其他呼吸道感染疾病也都大幅降低，「甚至可說是完全沒有多少病例。」不過一旦將口罩全面脫掉，各種呼吸道感染病毒勢必會反撲，「跟其他國家一樣，這2、3個月我們的呼吸道病毒流行的還蠻嚴重。」
黃立民也說，接下來要「還債」的就是流感，12月流感通常開始會開始升溫，至於會不會隨著口罩解封導致感染病例大幅度成長？這也是感染科醫師仍在觀望的議題。
最後黃立民強調，希望民眾可以自行判斷，若今天在外頭即使不是參加聚會，旁邊還是很多人、距離還是很近的情況下，口罩戴起來還是比較安全。「所以還是要看你旁邊有沒有人？那個人距離你多遠？你會在這個地方停留多久？」這3大問題呼籲民眾就算規定解除，還是時刻反思，保護自己為第一優先。