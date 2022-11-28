黃曉明「緋聞女友」葉珂不忍了！喊告網友反被酸：在說啥
中國男星黃曉明和Angelababy（楊穎）在今年1月底離婚，結束7年婚姻。他11月初在上海被拍到與網紅「葉珂」一起看畫展，被傳是他的新任女友。不過，網路上惡意謠言不斷，讓葉珂忍不下去，昨（27）日在微博發文「該起訴的準備起訴了，也請諒解」，豈料文章卻被網友轟爆「看不懂」，掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
葉珂昨日在微博發文，表示「如果只是他人普通的八卦好奇，我卻無法忍受的話，那是我度量太小。一直以和為貴，但惡意編排造謠，甚至是同為女性卻造黃謠，卻是我實在無法接受的..該起訴的準備起訴了，也請諒解」，雖然她並未明指是什麼傳言，不過根據發文內容和月初爆出與黃曉明的緋聞，讓網友們紛紛猜測可能與此事有關。
不過，文章一出，有人力挺，「支持姊姊」、「珂珂好想你」、「姊姊不要怕」，也有不少網友轟「根本看不懂在說什麼」，「直接回應和黃曉明是不是真的」、「？？？」、「沒想到又來個熱搜」、「搞笑」、「看不懂」、「看不懂在說什麼哦。在一起就承認，沒有就否認。這麼簡單怎麼整的雲裡霧裡的」。
另外，也有網友詢問「看到今天還有說小胡靜那個視頻裡的是妳和曉明哥」，對此，她則回應「全都張冠李戴」，否認傳言。（編輯：郭佩蓉）