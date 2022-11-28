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新海誠《鈴芽的門鎖》刷新紀錄　RADWIMPS作主題曲獲好評

▲RADWIMPS為《鈴芽的門鎖》製作音樂，獲得好評。（圖／voque ting co., ltd）
▲RADWIMPS為《鈴芽的門鎖》製作音樂，獲得好評。（圖／voque ting co., ltd）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本新海誠導演最新電影《鈴芽的門鎖》在日上映至今，總票房突破62.6億日幣，百億大關指日可待，成績已經超越他的作品《你的名字》、《天氣之子》同時期票房，日本媒體形容新海誠導演創下一個火箭級的紀錄，也讓《鈴芽的門鎖》再推上話題高峰。

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日本樂團RADWIMPS為《鈴芽的門鎖》製作音樂，直到正式交片前一刻，仍不斷調整細節，主唱野田洋次郎表示：「完成電影音樂後，應該要好好的休息一下，但是其實伴隨著的是開心又緊張的心情，甚至突然還有點空虛寂寞的感覺。」野田洋次郎透露會緊張的原因，是因為電影終於要公開，能真實感受到大家的回饋。

電影主題曲之一《SUZUME》的討論高，演唱者十明亦受到關注，野田洋次郎說：「很多人會說，其實應該可以有更多歌唱技巧很棒的人來演唱。的確，十明不是演唱技巧最靈巧的，但她的聲音是超越時代性的，好像不管100年前還是100年後，聽到這聲音都不會有任何違和感，這樣的存在感是很強的。」

RADWIMPS除了與電影同步發行《鈴芽的門鎖》原聲帶，也將在12月17日台灣時間晚間8點於TikTok平台舉辦「RADWIMPS TikTok LIVE」，TikTok用戶可免費觀賞。

▲《鈴芽的門鎖》明年1月在台上映。（圖／《鈴芽的門鎖》官方Twitter）
▲《鈴芽的門鎖》明年1月在台上映。（圖／《鈴芽的門鎖》官方Twitter）

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