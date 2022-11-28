《原子》金星開先例主持節目 蔡朕、孟維把大小S當榜樣
選秀節目《原子少年》播畢後，各星球仍朝夢想前行，繼許多團發片後，舞蹈、歌唱實力兼具的「金星」，也首開先例主持綜藝節目《金星號飛船》，今（28）日主持群蔡朕、許孟維、藍弟、巴比、Nelson、廖學文、鄭明德和梁善鈞，久違合體接受訪問，藝人雨婷、紀卜心和荳荳也擔任嘉賓助陣，預祝他們新節目點閱率爆棚。
記者侯家瑜/台北報導
《金星號飛船》結合訪談、遊戲與歌唱舞蹈，由蔡朕、許孟維擔任主要主持，蔡朕表示若滿分10分，會給自己的表現打6.5分，其餘分數是差在自己的表情控管和贅詞，「旁人在說話時，我很常忘記微笑，就會讓人誤會我臉很臭，這部分還需要再加強。」至於團體，他認為有達到7分，因為有了團結、彼此默契助攻。而蔡朕也承認自己時常扮黑臉，「我講話應該最直接，不過這樣大家才能進步。」還大讚團員們都很理性、成熟，所以幾乎沒有發生太大的衝突和摩擦。
被問到以前最常收看的綜藝節目，團員們紛紛點出《康熙來了》、《百萬小學堂》和《大學生了沒》等，而蔡朕欣賞的主持前輩則是大小S，笑說與許孟維辛辣的主持風格，確實和大小S有幾分相似，不過雖然把她們當成學習對象，還是希望未來能走出自己獨特的風格。
另外，鄭明德和梁善鈞也被點出是在主持群中，最害羞內向、話少的人，鄭明德解釋其實自己私下會比較多話，在節目上偏向聆聽的角色，但只要氛圍是好的，就會變成話匣子，梁善鈞則是擔心講錯話，所以才選擇先聽別人把話說完，目前還在努力學習中。《金星號飛船》12月4日起，每週日晚間六點，八大綜合台全台首播。