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房市／推動老後幸福！信義公益基金會：老男人站出來

▲今年台北市銀髮族運動會的不老勁舞團為信義公益基金會躍老幸福市集揭開序幕，帶動全場來賓民眾躍動熱身。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年台北市銀髮族運動會的不老勁舞團為信義公益基金會躍老幸福市集揭開序幕，帶動全場來賓民眾躍動熱身。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

信義公益基金會推動「共好計畫」七年來支持近70個友善高齡計畫，和全台社區一起研發老後的幸福生活方程式；26日頒發2022「共好計畫」20個獎項，董事長林信和表示，以往常見在社區活躍的長者多是女性，相較之下男性退休後很難走出來，但是今年獲獎計畫中喜見「老男人站出來了！」例如有修理達人、木工達人號召同好在社區設置再生家電、家具工坊，發揮專長回饋社區，也呼應「聯合國永續發展目標SDGs」中的「健康與福祉」、「永續城市」、「責任消費與生產」、「性別平等」4項目標。

去年國人平均壽命仍維持81歲，平均退休年齡則是63歲，代表退休後還有近20年餘命，如何支持國人老後活得健康、活得幸福，成為政府和民間的重要課題。信義公益基金會26日在台北市四四南村舉辦「躍老幸福市集～共好計畫成果展暨頒獎典禮」，邀請來自各地的阿公阿嬤站台，以不老勁舞、MV街舞、月琴唸謠，搭配現場以長者為師的手作課程、互動遊戲闖關、健康3C競賽等多項體驗活動，並頒發2022｢共好計畫｣共20個獎項。

今年｢共好行動徵選｣收到143項提案再創新高，首獎由新竹縣關西儲蓄互助社志工隊以「老派修理咖啡館」計畫獲得，成立於55年的互助社現有超過600位65歲以上的社員，其中不乏各種修理專長的達人，他們決定以「陪伴+交流+成就感」的方程式讓長者越老越幸福。無獨有偶，同獲新生活獎的「退休銀髮族發光~廢家電再生」及「我是快樂銀髮木匠師」兩項計畫，長者也準備一展所長與社區共好互動，達到「躍老幸福」指標。

26日的「躍老幸福市集」一開場由台北市2022銀髮族運動會的宣傳大使「不老勁舞團」揭開序幕，緊接著標舉「這群老人想幹嘛！」的阿公阿嬤跳出以畢業季為主題的MV街舞，再由說唱藝師丁秀津的月琴唸歌擔綱壓軸演出。還有特別邀請去年「共好計畫」的得獎者擺市集，有來自苗栗的長者親授藺草編織技藝，澎湖的長者示範海廢彩繪，台北的長者與星兒攜手帶領植栽苔球製作，還有多項高齡服務內涵的遊戲互動體驗，把他們長者的幸福生活方程式一一與民眾分享。現場也有緯創醫學科技的團隊以有趣的銀動健康3C競賽，吸引民眾下載「Health365」app完成指定任務，體驗科技促進健康的新穎便利。

信義公益基金會希望藉由這樣的活動以及｢共好計畫｣持續為高齡社會創新鋪路，與跨世代攜手合作讓長者找到屬於自己的方程式，因為年歲會變老，但幸福生活不能少。

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