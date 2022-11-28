全台最兇正妹議員「大頭照」出爐！網看地點笑翻：太狠了
由神祕PTT網紅「Gtokevin小商人」支持力挺的嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」正妹直播主Molly翎熹，原是想喚起民眾對於南投一宗性侵案件的關注，沒想到意外成功獲選。今（28）日，Molly翎熹就PO出一張照片，要作為議員通訊錄的大頭貼，結果大家一看通通笑翻：「這女人太狠了。」
娛樂中心/綜合報導
Molly翎熹在臉書PO文表示：「議會今天問我議員通訊錄要放什麼大頭照，大家覺得我選這張怎麼樣？」可以看到翎熹背後正是南投縣政府警察局草屯分局，直接挑戰當時最敏感的地點，讓網友們紛紛拍手叫好，「不出意外的話，應該要出意外」、「超有梗」、「可以！背景很讚」、「太狠了」、「好諷刺喔，哈哈」、「484在偷臭。」
據悉，為參選議員改名成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的Molly翎熹，日前就在政見發表會上，針對2020年9月的南投性侵案猛攻15分鐘，包含案件程序處理瑕疵、政府迫害言論自由等等，不僅獲得網友們一致叫好，更吸引前國策顧問、大塊文化董事長郝明義的關注，直接在臉書轉發影片，相關話題都掀起外界熱議。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110