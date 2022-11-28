推特忙翻！裁員潮後遇「白紙革命」　假帳號洗版缺人管理

我是廣告 請繼續往下閱讀
《華盛頓郵報》報導指出，在中國各地發生抗爭之時，許多沉寂數月甚至多年的推特中文使用者帳戶突然變得活躍，開始散播挾帶伴遊服務等成人內容並附註城市名稱的垃圾訊息。
另外獨立媒體《What’s on Weibo》創辦人暨主編 Manya Koetse（棵小曼）也觀察到，當在推特上搜尋各地最新情況時，卻看到無止盡的色情、博弈廣告推文洗版，而無法立即接觸到與抗爭有關的即時資訊。
由於大量假帳號會在名稱加入如北京、上海、杭州、長沙等抗議發生的主要地名，推文內容中也會加入類似主題標籤，因此用地名當成關鍵字搜尋時，容易優先顯示這些假帳號，進而顯示許多無用資訊推文，而非抗議清零政策或是呼籲習近平下台的訊息。在「探索」功能的「熱門」和「最新」項目，最容易出現廣告推文洗版這樣的狀況。
有離職推特員工表示，使用這種手法的假帳號被懷疑與政府有關已經不是第一次，但中國網軍以往會在伴遊廣告中點名攻擊單一帳號或小團體。由於擔心洩露內部處理程序而遭到究責，這名推特員工要求匿名並表示，「這是團隊已知且必須手動處理的問題，無法透過機器或演算法自動操作。」
有推特現職員工告訴外部研究人員，推特已經在27日中午發現問題並且著手應對，至27日稍晚，搜尋相關程式已經恢復正常，會出現抗議相關的新聞與照片。
由於馬斯克收購推特後，進行大規模組織重組，大量裁員再加上離職潮，約有7500人離職或遭到資遣，目前僅剩約2000名員工。雖然原本內部有團隊負責處理人權問題、安全問題以及大規模欺騙性行動，但現在能處理的職員所剩無幾，難以及時應對這個問題。推特前職員指出，27日的情況「凸顯推特人力出現更大的洞需要填補，整個中國影響與分析部門人員都辭職了。