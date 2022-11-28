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推特忙翻！裁員潮後遇「白紙革命」　假帳號洗版缺人管理

▲專家表示，中國網軍試圖轉移「白紙革命」焦點，在推特散布成人訊息。（圖／美聯社／達志影像）
▲專家表示，中國網軍試圖轉移「白紙革命」焦點，在推特散布成人訊息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來在世界首富馬斯克（Elon Musk）入主推特後，掀起一波裁員潮。不過有外媒指出，中國發起白紙革命後，在推特上已關鍵地名搜尋最新消息時，會被大量假帳號以色情、博弈廣告推文洗版，推特的反宣傳小組正疲於應付。專家指出這是中國網軍試圖轉移清零政策抗議焦點的慣用伎倆。

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在北京當局嚴厲的清零與封控政策下，不少民眾無法踏出家門一步，就在11月24日時，新疆烏魯木齊吉祥苑小區中的一棟建築發生火災，住戶難以逃生，消防車也未在第一時間抵達現場救火。消息指出這起火災傷亡慘重，但官方公佈僅10死9傷。這起火災意外也成為了導火線，點燃中國各地民眾怒火，紛紛上街抗議，上海民眾更大喊要「共產黨下台！習近平下台！」，社群媒體也同時進行「#白紙革命」、「#A4Revolution」等串連行動。

《華盛頓郵報》報導指出，在中國各地發生抗爭之時，許多沉寂數月甚至多年的推特中文使用者帳戶突然變得活躍，開始散播挾帶伴遊服務等成人內容並附註城市名稱的垃圾訊息。

另外獨立媒體《What’s on Weibo》創辦人暨主編 Manya Koetse（棵小曼）也觀察到，當在推特上搜尋各地最新情況時，卻看到無止盡的色情、博弈廣告推文洗版，而無法立即接觸到與抗爭有關的即時資訊。

由於大量假帳號會在名稱加入如北京、上海、杭州、長沙等抗議發生的主要地名，推文內容中也會加入類似主題標籤，因此用地名當成關鍵字搜尋時，容易優先顯示這些假帳號，進而顯示許多無用資訊推文，而非抗議清零政策或是呼籲習近平下台的訊息。在「探索」功能的「熱門」和「最新」項目，最容易出現廣告推文洗版這樣的狀況。

有離職推特員工表示，使用這種手法的假帳號被懷疑與政府有關已經不是第一次，但中國網軍以往會在伴遊廣告中點名攻擊單一帳號或小團體。由於擔心洩露內部處理程序而遭到究責，這名推特員工要求匿名並表示，「這是團隊已知且必須手動處理的問題，無法透過機器或演算法自動操作。」

有推特現職員工告訴外部研究人員，推特已經在27日中午發現問題並且著手應對，至27日稍晚，搜尋相關程式已經恢復正常，會出現抗議相關的新聞與照片。

由於馬斯克收購推特後，進行大規模組織重組，大量裁員再加上離職潮，約有7500人離職或遭到資遣，目前僅剩約2000名員工。雖然原本內部有團隊負責處理人權問題、安全問題以及大規模欺騙性行動，但現在能處理的職員所剩無幾，難以及時應對這個問題。推特前職員指出，27日的情況「凸顯推特人力出現更大的洞需要填補，整個中國影響與分析部門人員都辭職了。

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