今日最聚焦／台灣還會升息　專家點出關鍵轉折在明年3月

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅瑋指出，對於2023年全球經濟跟金融市場必須要戒慎小心，因為主要央行緊縮貨幣政策即將在明年初暫時告一段落，但各國主要國家的經濟成長動能持續在放緩之中，而且今年金融市場出現比較劇烈動盪，這所衍生的效會持續到2023年，先進國家金融機構可能會引發流動性風險，新興國家也必須留意，如果資金再進一步撤離，有可能部分國家會陷入債信問題，這也是對2023年全球必須要戒慎恐懼的地方。
至於影響2023年全球經濟與金融市場仍有3大主要要素，包括主要國家經濟成長動能、原物料及各國物價下降速度，還有主要央行貨幣政策動向，而且目前朝3種情境發展。首先，比較樂觀是歐洲能源問題沒在今年冬天爆發，全球各國仍維持溫和成長，美國及中國仍然維持一定成長動能，隨著各國物價逐漸回穩，央行緊縮貨幣政策在第一季就會告一段落，在這樣情況下，隨著美國聯準會（Fed）不再升息，美元會逐漸滑落，資金轉向非美貨幣，全球金融市場就會有比較好的表現。
第二種情境則是在地緣政治及央行過度緊縮貨幣下，主要國家經濟成長再進一步放緩，各國物價在明年上半年下降速度較緩慢一點，下半年則有經濟衰退疑慮，物價下降速度會明顯加快，主要央行大概在第2季緊縮政策會告一段落，但因為明年上半年美國仍然持續升息，美元走勢相對比較偏強一點，而且經濟成長動能放緩，企業獲利空間進一步限縮，金融市場震盪波動幅度可能相對大一些。
最糟糕、也是最不願見到的狀況，就是原物料價格受到地緣政策及各種氣候變遷因素影響，始終沒辦法有效穩定下來，各國物價下降速度遲緩，迫使主要央行持續升息，這樣過度升息及地緣政治負面因素，會導致主要國家經濟成長動能放緩，甚至讓許多國家經濟陷入衰退，在這樣最惡劣情境之下，避險情緒會讓資金湧向美國，這時候美元會再進一步走強，對其他國家來講，金融市場因為資金轉移移轉會出現比較劇烈震盪。
羅瑋說，目前這3種情境仍然在持續變化中，首要要觀察今年冬天歐洲能源問題是否會爆發？俄烏戰爭問題影響否會再進一步讓歐洲經濟惡化？再來要觀察主要央行貨幣政策明年是否能夠適當進行調整？畢竟今年快速升息之後，對實質經濟及金融市場都造成相當程度傷害，如果央行沒適時調整的話，真的可能導致全球經濟陷入衰退。另外，明年3月中國兩會將選出新領導班底及最新財經動向究竟如何，必須等到那時候才會明瞭。
在台灣經濟部分，羅瑋分析，一方面受到地緣政治影響，一方面也因為全球景氣在放緩，所以明年出口表現相對會比較差一些，民間投資也會受一些影響，但因疫情解封，民間消費會恢復動能，並可支撐台灣經濟成長率，預估明年台灣經濟成長率還可維持在2.3%至2.5%的水準，他並預期央行在今年12月還會再升息半碼，以適當控制通膨預期心理。
至於台灣央行12月會不會再調升存款準備率？羅瑋認為，這要看央行的決策，畢竟每一次央行調升存準率，對市場資金就有緊縮效應，尤其現階段來講，明年農曆新年在1月份，農曆新年前市場資金相對都會比較緊一點，這時候如果再調升存準率，其所造成的影響會比過去再擴大，因此，他相信央行會審慎考量這一點。