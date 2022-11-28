迪士尼不拍公主了？《奇異冒險》靈感來自「一根香腸」
迪士尼最新動畫《奇異冒險》雖然是由《冰雪奇緣》和《魔法滿屋》的製作團隊主創，卻一改公主系列加上歌舞的風格，走的是奇幻冒險風，甚至還在劇情當中探討綠色能源、環境保護、生物學、和多元成家等新穎題材。
文／電癮好選喆
《奇異冒險》主創團隊是由曾經拿過奧斯卡最佳動畫獎的導演唐霍爾（Dan Hall），監製羅伊康利（Roy Conli），以及編劇奎阮（Qui Nguyen）領軍，3位在接受《電癮好選喆》獨家專訪時表示：「2018年在思考下一部電影要拍什麼的時候，想到了自己的孩子，思考未來孩子們要繼承什麼樣的世界？」這個想法成為《奇異冒險》的故事開端。監製羅伊康利也大讚導演不斷在挑戰迪士尼動畫電影的極限，「《奇異冒險》完全突破了迪士尼各方面極限，我以身邊這兩位（導演與編劇）為傲。」監製羅伊強調。
在電影中能看見各種角色的造型非常奇特，關於動畫角色造型的發想，編劇奎阮表示，藝術團隊會帶來各種奇怪的東西來當設計靈感，且藝術團隊在尋找參考對象時可謂無所不用其極，還會用顯微鏡觀察，將這些奇怪的靈感帶入動畫之中，創造出「奇異世界」裡各種形形色色的生物。其中最特別的靈感來源是一根「香腸」，藝術團隊覺得香腸的腸衣很酷，包括主角身邊很像史萊姆、全身藍色的吉祥物「水潑」的皮膚，都是參考香腸的腸衣設計。「水潑」雖然不會說話，卻能用充滿彈性的身體表達各種情緒，捉摸不定的形態，也為整趟旅程帶來無限樂趣和療癒。
《奇異冒險》由傑克葛倫霍、賈布克楊懷特、蓋柏莉尤恩、劉玉玲、丹尼斯奎德等演員共同配音，講述一個三代家庭在探索新世界的同時探索自身內在的動人故事，中英文版全台熱映中。
●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場