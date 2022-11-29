UBA／師生首度對決 政大豪取跨季21連勝

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陳子威賽後肯定師大新任教頭李秉鴻：「李秉鴻認真、嚴謹，自我要求很高，此役我們由昔日師生變競爭對手，雖有些微妙，但屬常態，雙方仍要盡全力拚出勝負。」對昔日教練的論點，李秉鴻說：「我的自我要求的確很高。」他說，大二起就讓陳子威帶，直到畢業共3年。
師生首度對決，李秉鴻說：「我當然不會示弱，但我的球員似很難面對實力強大的對手，缺乏氣勢，前幾場的虎虎生風不見，有的是愈打頭愈低，反之政大球員邊打邊笑，勝負立判。」
李秉鴻再度跟自己球員喊話：「高年級學長跳出來，帶領學弟勇於挑戰。」他說，相較陳子威帶他時的臺師大，當時陣中好手很多，子威教練以盯人防守為主軸，今天他帶政大，防守變化很多，明顯不一樣。
陳子威說：「我離開後，臺師這幾年換了不少教練，我對李秉鴻有信心，他應可帶得很好。」
雙方實力小有差距，第一節23：11政大就掌控，最終30分勝出，李允傑三分球7投中3拿13分，林彥廷12分7籃板6助攻，大一菜鳥大前鋒吳志鍇替補16分鐘11分7籃板。
陳子威教練肯定吳志鍇說，吳志鍇比上季畢業的張鎮衙稍高，頂他的位置OK，尤其他的臂長長過身高，是另一優勢。
吳志鍇說，自己臂長的確長過身高，也有信心接受教練給他的任務，尤其最近有人在社群鼓勵他說：「希望你將來可以超越陳信安。」他說，肯定有壓力，卻也是助力，自己會更努力，勇於承擔、挑戰。