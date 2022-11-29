詹仁雄打造台灣男團《原子少年》！打開產業鍊的可能性

全球時尚盛事《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞今（28）日登場，現場邀請陳柏霖、楊乃文、柯孟融、陳亞蘭、李志凱、Bboy Bojin陳柏均等「Men of the Year」年度風格得獎人，吳卓源、Kimberley陳芳語、周予天、高爾宣等名人齊聚星光紅毯，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也前來共襄盛舉。
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《GQ》「Men of the Year」（簡稱MOTY），起源於西元1996年美國，每年從時尚、商業、娛樂、運動、藝術、科技等不同產業，選出表現出色的風格人、事、地、物，為得獎者在各種不同領域的獨特實踐獻上喝采。獲選MOTY「Producer of the Year」的詹仁雄，他一手打造台灣男團選秀節目《原子少年》，從電視擴散至整個娛樂生態的影響力，說明這位綜藝鬼才不只再創經典，更重要的是打開一個產業鍊的可能性。
今年由陳柏霖獲頒MOTY「Icon of the Year」，「Voice of the Year」楊乃文、「Breaking Tradition」陳亞蘭皆以女性之姿入選MOTY。其中，陳亞蘭投身歌仔戲演出、推廣與傳承，更在今年成為台灣史上第一位以男性角色榮獲金鐘獎「最佳男主角」獎的「女影帝」。