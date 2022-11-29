名家論壇》趙君朔／習舵手讓中共大船撞上冰山

白紙運動引爆！中國官方欲甩鍋境外勢力、顏色革命

▲中國近日爆發抗議封控措施，甚至要求共產黨和習近平下台的白紙革命。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日爆發抗議封控措施，甚至要求共產黨和習近平下台的白紙革命。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國近日爆發抗議封控措施，甚至要求共產黨和習近平下台的「白紙革命」（也稱白紙運動），但有關消息在中國官媒和微博等平台上幾乎都被刪除，有外媒報導稱，中國官方已開始在甩鍋境外勢力，將整起事件定調為搞顏色革命。

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根據《美國之音》報導，雖然有關白紙革命的內容，在中國網路上大多遭到封禁，但弔詭的是，微博搜尋「白紙」關鍵詞，還是有10多則相關貼文未被刪除或封鎖，只不過這些貼文大多是針對所謂境外勢力透過白紙革命在中國搞事的討論，貼文下方也有中國民眾留言，諷刺政府當局自欺欺人。

有民眾打下：「一夜之間全是境外勢力，我想知道這麼多境外勢力，飛機票能買上嗎？隔離期滿了嗎？碼變綠了嗎」、「天天就會甩鍋，拜登家裡都能開炊具店了」、「境外勢力這2天放感恩節假，大家都知道，外國人不加班。」

原籍中國、現已入籍台灣的網絡工程師佐拉受訪時表示，甩鍋境外勢力是中共常見的轉移國內矛盾方法，因為現在中國是一黨專政，加上共產黨多年對意識形態的控制，所有的民間組織幾乎都被打壓，或者是被中共進行管理後完全控制，真正的民間組織幾乎不存在，這種情況下也是真的沒有境內勢力可言，但只要有類似白紙革命這種民意洶湧的狀況發生，當局就指責是境外勢力去推動的社會運動。

佐拉也提到，中國幾乎不存在公民社會，或許透過此次的運動，能讓中國民眾勇於發聲、反映民情，形塑能與官方抗衡的民間力量，即便還無法達到拉下共產黨的目的。

除此以外，長期關注中國動態的推特用戶「李老師不是你老師」，28日也推文指出，中國政協委員群開始轉發1篇名為「顏色革命勢力蔓延：多地驚現有預謀的鬧事，有境外勢力被曝光」的文章，聲稱近日多地的抗議活動都有著「歐美式的自由口號、年輕人被鼓動參與、不符合當地群眾特徵的領頭者，港台腔人士」等風格，是典型的「顏色革命」手法，還秀出自稱成都市民的網友爆料截圖，說自己受邀參加抗議，邀請者開出500元人民幣（約2000台幣）1晚的價格，請他舉口號牌。

該文章甚至將這次抗議活動與2021年的「成都四十九中學生墜樓」事件連結，聲稱這些事件都有境外勢力介入、顏色革命的跡象。有人在推文下方留言，說自己公務圈的朋友，甚至家人也都在轉傳這篇顏色革命的文章，認為：「這些群裡開始傳達這個東西，那就意味著他們快壓不住了」、「今天我們是反賊、是廢青、是境外勢力，唯獨不是中國人」。


 

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