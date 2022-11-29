白紙運動引爆！中國官方欲甩鍋境外勢力、顏色革命

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有民眾打下：「一夜之間全是境外勢力，我想知道這麼多境外勢力，飛機票能買上嗎？隔離期滿了嗎？碼變綠了嗎」、「天天就會甩鍋，拜登家裡都能開炊具店了」、「境外勢力這2天放感恩節假，大家都知道，外國人不加班。」
原籍中國、現已入籍台灣的網絡工程師佐拉受訪時表示，甩鍋境外勢力是中共常見的轉移國內矛盾方法，因為現在中國是一黨專政，加上共產黨多年對意識形態的控制，所有的民間組織幾乎都被打壓，或者是被中共進行管理後完全控制，真正的民間組織幾乎不存在，這種情況下也是真的沒有境內勢力可言，但只要有類似白紙革命這種民意洶湧的狀況發生，當局就指責是境外勢力去推動的社會運動。
佐拉也提到，中國幾乎不存在公民社會，或許透過此次的運動，能讓中國民眾勇於發聲、反映民情，形塑能與官方抗衡的民間力量，即便還無法達到拉下共產黨的目的。
除此以外，長期關注中國動態的推特用戶「李老師不是你老師」，28日也推文指出，中國政協委員群開始轉發1篇名為「顏色革命勢力蔓延：多地驚現有預謀的鬧事，有境外勢力被曝光」的文章，聲稱近日多地的抗議活動都有著「歐美式的自由口號、年輕人被鼓動參與、不符合當地群眾特徵的領頭者，港台腔人士」等風格，是典型的「顏色革命」手法，還秀出自稱成都市民的網友爆料截圖，說自己受邀參加抗議，邀請者開出500元人民幣（約2000台幣）1晚的價格，請他舉口號牌。
該文章甚至將這次抗議活動與2021年的「成都四十九中學生墜樓」事件連結，聲稱這些事件都有境外勢力介入、顏色革命的跡象。有人在推文下方留言，說自己公務圈的朋友，甚至家人也都在轉傳這篇顏色革命的文章，認為：「這些群裡開始傳達這個東西，那就意味著他們快壓不住了」、「今天我們是反賊、是廢青、是境外勢力，唯獨不是中國人」。