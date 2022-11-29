Mister Donut耶誕限定「熊太郎」甜甜圈 買6送3再吃6天
才剛吃完甜甜圈任選10入299元，Mister Donut今（29）日推出粉絲每年最期待的耶誕限定「熊太郎」造型甜甜圈，除了有酷萌黑白雙熊、可愛聖誕樹，連經典波堤系列也變身成耶誕花圈造型，搭配迷你好吃的「耶誕萌樂園」，於11/29(二)～12/4(日)再推出購買指定商品「買6送3」優惠，繼續萌吃好康甜蜜過日子。
記者蕭涵云/台北報導
Mister Donut每年萌萌的耶誕造型甜甜圈來報到，11/29(二)起就可以在門市看到戴上聖誕帽的「優格熊太郎」、「可可熊太郎」甜甜圈囉，以蓬鬆巧貝分別打造清爽優格和濃郁巧克力兩種口味，同時擠滿鮮奶油內餡，好誘人；12/9(五)才上市的應景「耶誕樹」造型甜甜圈，竟是醇濃抹茶可可口味，讓人好期待。
除了3款耶誕造型甜甜圈，經典波堤系列也推出3款耶誕節限定口味，並搭配繽紛彩色造型，分別是香濃牛奶巧克力風味沾醬的「可可耶誕波堤」、酸香「草莓棉花糖波堤」、及蘋果可可沾醬的「蘋果耶誕波堤」；有迷你版「耶誕萌樂園」，ㄧ盒就能吃到迷你耶誕草莓棉花糖、迷你蘋果耶誕波堤及迷你可可脆片波堤三種口味，通通都是耶誕期間限定特殊款甜甜圈，售完為止。
歡慶耶誕節，11/29(二)～12/4(日)推出購買指定商品「買6送3」優惠，活動期間任選9個甜甜圈／點心，內含一款指定商品，其中3個由Mister Donut招 待。指定商品為耶誕限定款甜甜圈的優格熊太郎、可可熊太郎、耶誕樹、草莓棉花糖波堤、可可耶誕波堤、蘋果耶誕波堤；限贈39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市Mister Donut 專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。
另外，Krispy Kreme也已經開賣耶誕節限定甜甜圈囉，超萌草莓卡士達「耶誕老公公」、焦糖巧克力「紅鼻子魯道夫」、白巧克力「擁抱小雪人」、經典糖霜「繽紛耶誕樹」都來賣萌，並推出6入及12入的HO HO HO耶誕快樂禮盒，可以歡樂吃到12/30。