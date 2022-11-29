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KID也嗨爆！東區妹仔「掀衣狂熱舞」　41秒片飆98萬人看

▲KID（林柏昇）和東區妹仔於今年2月宣布結婚，接著在7月公布懷孕好消息。（圖／KID臉書）
▲KID（林柏昇）和東區妹仔於今年2月宣布結婚，接著在7月公布懷孕好消息。（圖／KID臉書）

編輯中心/綜合報導

男星KID（林柏昇）和東區妹仔於今年2月宣布結婚，接著在7月公布懷孕好消息，預產期落在明年1月，兩人準備生下兒子，隨著東區妹仔的孕肚越來越大，KID也難掩升格爸爸的喜悅，他27日貼出一段影片，畫面中東區妹仔掀起衣服，只露出孕肚搖擺起舞，他則是在一旁跟著熱舞，逗趣畫面立馬引來7萬人按讚，以及超過98萬次瀏覽數。 

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▲（圖／翻攝自IG＠circuskidd）
▲東區妹仔掀起衣服，只露出孕肚搖擺起舞。（圖／翻攝自IG＠circuskidd）
KID近日在IG上貼出一則新影片，只見畫面中，一顆肚子畫著笑臉，正在左搖右擺地跳舞，原來這是東區妹仔的孕肚，她上半身套著黑色毛衣，但掀起來露出孕肚，下半身則是穿著外套及褲襪，遠看就如同一個腿短、頭髮高的小人正在熱舞。 

▲（圖／翻攝自IG＠circuskidd）
▲東區妹仔頂著孕肚往前搖擺時，KID也在中途出現，並隨著老婆起舞。（圖／翻攝自IG＠circuskidd）
而東區妹仔頂著孕肚往前搖擺時，KID也在中途出現，並隨著老婆起舞，之後更在肚子上親了一下，逗趣感滿滿，KID也謝謝愛妻願意成全老爸心願，更表示這是懷孕期間限定，貌似相當期待「小野人」的出生。 

回顧KID和老婆的備孕之路，雖然KID檢查發現自己「精液濃度」有87.7，比起一般人高出4倍多，但東區妹仔卻要連7天打排卵針和吃藥，回診時又發現數值有問題，兩人最終採取試管嬰兒療程，所幸後來成功受孕，預產期將在明年1月19日。（編輯：賴禹妡） 


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