惹怒歐美！BBC記者採訪白紙革命被捕　趙立堅祭戰狼回應

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綜合外媒報導，勞倫斯的遭遇引發歐美政界及媒體圈不滿，而中國警察逮捕他、與他發生激烈肢體衝突，事後卻又聲稱是「為了他好」，怕他在人群感染新冠肺炎才將他逮捕的說法也讓人不敢恭維。英國商務大臣夏普斯（Grant Shapps）28日譴責，中方侵犯新聞自由的行為令人無法接受；英國外交大臣柯維立（James Cleverly）則直指這起事件令人深感不安，因為記者必須能夠在不受恐嚇的情況下做好工作，沒有哪個國家能免除對媒體自由和抗議權利的尊重；英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人也強烈批評中國當局拘捕勞倫斯的作法「令人震驚，不可接受」。
中國外交部發言人趙立堅，28日在例行性記者會上回應，指控《BBC》有關聲明與事實不符，因為根據向上海有關部門了解的情況，勞倫斯當時並未表明記者身分，也沒有主動出示外國記者證，而事發時當地執法人員對現場人員進行勸離，在相關人員拒不配合的情況下，將其帶離現場。
趙立堅並強調，中國一貫歡迎外國記者「依法依規」在中國進行採訪報導，並為此提供大量協助和便利，與此同時，外國記者在中國採訪報導期間，也應該自覺遵守中國的法律法規。趙立堅還形容中國示威行動遍地開花，是「別有用心的勢力造謠的結果」。
值得注意的是，雖然趙立堅確實針對中國清零政策爭議以及勞倫斯被捕一事做出回應，但在中國外交部的官網上，同一場記者會的逐字稿中，卻完全找不到這段回覆，也被質疑是否北京對於白紙革命相關文字的出現頗有忌憚。
事發後，中國多地的人潮眾多處，都已加強警力戒備，以防止大規模人潮聚集，由於重重警力防堵，加上傳出有示威民眾被抓捕，甚至遭到暴力對待，暫時未再傳出有規模的聚集抗議。
對此，歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）已譴責中國當局的行徑，聯合國和美國國務院也都表態稱，北京應尊重人民和平示威的權利，任何人都不應因為和平表達意見而被任意拘留。