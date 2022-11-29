台積電領跌！台股早盤跌百點 國防、電動車逆勢抗跌走揚
中國大陸各地發生大規模抗議活動，再加上聯準會（Fed）官員的鷹派發言，讓美股四大指數昨（28）日走跌，跌幅1到3%之間。台北股市今（29）日開盤也下挫，早盤跌百點，來到14454點附近，跌幅0.6%。權值王台積電早盤跌7元，來到473.5元，跌幅1%以上，大型電子股皆熄火。逆勢抗跌股有鋼鐵、電動車、國防航太與生技醫療族群。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數29日下跌497.57點，或1.45%，收33849.46點；標普500指數下跌62.18點，或1.54%，收3963.94點；那斯達克綜合指數下跌176.86點，或1.58%，收11049.50點；費城半導體指數下跌72.49點，或2.63%，收2678.78點。
台北股市早盤跌百點，來到14454點附近，跌幅0.6%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌7元，來到473.5元，跌幅1%以上。同樣為晶圓代工的聯電跌0.6%，來到44.15元。世界先進跌1%、力積電跌0.7%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、國巨早盤小跌，南亞科、大立光、旺宏、英業達、日月光跌1到2%多。緯創逆勢走高漲1%，台達電也強勢漲0.6%以上。
今日盤面焦點在鋼鐵股，世紀鋼、志聯、中鋼、中鴻、官田鋼、豐興漲逾1%。生技醫療表現也搶眼，創源飆漲停，訊聯漲7%、岱宇漲逾4%，其他大江、承業醫、視陽、雙美、星寶、祺驊、晶宇、醫揚漲1到2%。
而電動車概念股今日紅通通，美琪瑪漲8%以上，康普、聚和漲5到6%，立凱、有量、長園科、加百裕、和泰車漲1到4%。另外，國防航太概念股持續強勢，精剛、星通、雷虎漲3到4%，而被外界點為隱形的軍工概念股、提供國軍服裝的嘉裕也漲4%多。