高雄看電影送「爆米花裝到滿」不限容器 網嗨：自備浴缸
日前越南一家電影院推出看電影送爆米花「不限容器任你裝」活動，引發熱烈迴響，當地民眾捧著臉盆、水桶還拖著行李箱大排隊。如今，台灣也有電影院業者響應！喜樂時代影城高雄總圖店將於12/3本週六正式開幕，當天只要購買2張電影票加50元，就可以「自備容器爆米花裝到滿」，消息透過知名臉書粉專「高雄點」分享後，網友嗨翻討論串，還貼出浴缸、水塔、充氣泳池等各種創意照片喊聲；讓高雄總圖影城的粉專小編忍不住回應「這裝的容器要搬到販賣部現場的」，還替大家思考水塔是要怎麼搬，笑翻網友。
記者蕭涵云/綜合報導
喜樂時代影城高雄總圖店位於總圖二期文創會館的2至4樓，擁有14個影廳，從高雄電影節開始展開試營運至今，將正式於12/3本週六開幕，當天也來玩看電影送爆米花裝到滿活動，歡慶開幕12/3(六)當天只要買2張電影票加50元，就能「自備容器爆米花裝到滿」，一日限定活動僅限開幕當日上午11點至晚上8點，這麼好康的活動竟然還辦在假日星期六，讓許多網友嗨爆。
知名臉書粉專「高雄點」忍不住以「居然敢！？」發文分享此一優惠訊息，引發大批網友樂翻討論，釣出「台南式」粉專小編建議「資源回收德國四輪拖桶」，網友們紛紛貼出浴缸、水塔、充氣泳池等各種創意照片，更大喊「不要挑戰高雄人的極限」，還有人敲碗當天小編應該要現場報導有什麼容器出現。高雄總圖影城的粉專小編只好回應「這裝的容器要搬到販賣部現場的」，還認真替大家思考水塔是要怎麼搬，笑翻眾人。
鄰近三多商圈的喜樂時代影城高雄總圖店，全台首創獨家全廳採用全沙發座椅、最新科技超巨幕影廳、多維全景聲音響設備，還打造光雕藝術迴廊與祈福許願樹，期許要當最美打卡點的影城。還與目前當紅的承億酒店以空橋連結，搭配開幕「自備容器爆米花裝到滿」的優惠活動，預料週六影城現場將引爆超夯話題。