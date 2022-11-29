入冬首波冷空氣好威！罕見強度鄭明典驚訝 對台影響曝光
準備要變天了！今（29）日傍晚開始，有鋒面通過台灣，加上東北季風增強影響，各地氣溫將逐漸下滑，北部、東半部地區也會轉為局部短暫雨的天氣；對此氣象局長鄭明典也分享本日的「天氣圖」，指出蒙古高壓目前是1070百帕，雖然對台灣降溫影響小，但在這個時間點仍算是「非常強」的蒙古高壓，未來如何發展值得觀察。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今早在臉書發文指出，目前在蒙古上空的高氣壓達1070百帕，而「氣壓值越高，表示冷空氣越厚或越冷」，1070百帕在這個時間點算是非常強的蒙古高壓，鄭明典說，「這次的冷高壓主中心偏北而行，只有小部分分裂出來的高壓系統往南，所以對台灣的降溫作用相對有限！何時強冷空氣會往南？這部分目前還說不準，不過北半球冬季才要開始，冷空氣還是會越來越接近台灣。」
鄭明典表示，以氣象局過往的紀錄來看，氣壓值達1070以上百帕不太常見，不過高壓的數值變動大，過去也曾有整個冬季，氣壓值都沒有超過1070的年份，因此在冬季，氣壓值一年偏高、一年又偏低的情況是正常的；而以今年來說，能確定的就是這個高壓很冷，但中心偏北、對台灣影響不大，因此「冷空氣的強弱」和「是否會對台灣造成影響」，是兩件不同的事情。
此外，不少民眾好奇，為何今年冬天感覺特別晚報到，鄭明典則說道「這不是錯覺，有學術論文已經證實，台灣的夏季越來越長，冬季越來越短已成為大趨勢，主要受到全球暖化和氣候變遷的影響」，不過仍要提醒，年與年之間的變化仍大，明年說不定冬天又提早來，都是值得人們去關注的。
而近日天氣部分，氣象局表示，白天各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，西半部地區高溫仍有攝氏29～33度，感受上稍微偏熱一些。不過入夜後東北季風增強加上水氣偏多，不僅風力明顯增強，中部以北、東半部地區也將轉為有局部短暫雨的天氣。這波東北季風預計將持續影響到週五（12/2），週三晚間到週四清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時候。