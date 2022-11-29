幣圈深陷「死亡螺旋」！BlockFi也聲請破產 公司連環倒
加密貨幣圈在全球第二大交易所FTX倒閉後，掀起骨牌效應在市場帶來「死亡螺旋」，幣圈另一知名借貸平台BlockFi，日前也宣布破產。在FTX倒閉後，許多幣圈公司包括Voyager、AAX、Bitfront都深陷危機，幣圈寒冬仍在持續。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，FTX不僅是幣圈龍頭等級的交易所，FTX創辦人Sam Bankman-Fried更是許多幣圈公司的天使投資人，如今隨著FTX垮台，過去曾接受FTX注資的幣圈公司，也都面臨崩潰的命運。
包括Voyager以及BlockFi，過去都曾接受過FTX投資，由於許多幣圈內的公司與平台關係密切，一旦有一個環節出問題，很容易就讓整個原本看似蓬勃發展的產業鍊，一下子分崩離析。
不過，BlockFi在破產聲明中表示，BlockFi與FTX的情況不同，聲請破產是為了重整公司財務結構，強調目前公司手上仍有近3億美元的現金資產，已經做好朝下一步發展的準備。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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