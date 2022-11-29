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峮峮、柯震東「深夜被拍」遭網砲轟！粉絲心疼：饒了她吧

▲峮峮近日被週刊拍到與柯震東和其友人一起夜遊，豈料消息一出，卻被網友砲轟。（圖／翻攝自峮峮、柯震東IG）
▲峮峮近日被週刊拍到與柯震東和其友人一起夜遊，豈料消息一出，卻被網友砲轟。（圖／翻攝自峮峮、柯震東IG）

娛樂中心／綜合報導

昨（28）日是藝人小鬼的39歲冥誕，他的「前女友」中職中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）近日則被週刊拍到與柯震東和其友人一起夜遊，最後一行人一起走進廣播電台少東洪武家，不過後來唯獨兩人行蹤成謎，讓人相當好奇。消息一出，被PTT網友砲轟，「小鬼不值」、「拜託不要」，不過，也有粉絲心疼直呼「饒了峮峮吧，難道要她守寡一輩子嗎」、「都多久了」。

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▲峮峮（左圖）與柯震東夜遊傳曖昧。（圖／翻攝峮峮、柯震東臉書）
▲峮峮（左圖）與柯震東夜遊傳曖昧。（圖／翻攝峮峮、柯震東臉書）
根據《鏡週刊》報導，峮峮近日被拍到與柯震東、一名綠帽男、廣播電台少東洪武及其女友張甯兒夜遊，撇除綠帽男，柯震東、峮峮、洪武和張甯兒似乎組成「Double date」。途中，峮峮停下腳步在路邊和狗狗玩，柯震東則在前方等待，後來一行人也一起走進洪武家。

▲柯震東被拍到與峮峮夜遊。（圖／翻攝自柯震東IG）
▲柯震東被拍到與峮峮夜遊。（圖／翻攝自柯震東IG）
隨後，藝人大飛也趕來參加聚會，不過隔日下午1點多，洪武與張甯兒出門；4點大飛又搭計程車前來，再將自己的車開出，接了另外兩名女子離開。來來回回唯獨不見「柯震東與峮峮」身影，兩人就此消失，也留下許多曖昧想像空間。

▲前男友小鬼離世後，峮峮的戀情相當受到關注。（圖／峮峮FB）
▲前男友小鬼離世後，峮峮的戀情相當受到關注。（圖／峮峮FB）
豈料消息一出，網友狂砲轟「交柯震東？」「小鬼不值」、「小鬼崩潰」、「人帥真好」、「拜託不要」；不過也有粉絲表示，「都多久了還小鬼」、「饒了峮峮吧，難道要她守寡一輩子嗎？」「都幾年了，還要人家女孩子守寡多久？」「一堆噁心人，人家你女兒？男友交誰在那嘴」。至於峮峮深夜被拍到與柯震東夜遊，峮峮的經紀人也回應：「他們就是朋友聚會，沒有什麼特別的」。（編輯：郭佩蓉）

▲藝人小鬼（黃鴻升）前女友是啦啦隊女神峮峮。（圖／翻攝小鬼臉書、峮峮IG）
▲藝人小鬼（黃鴻升）前女友是啦啦隊女神峮峮。（圖／翻攝小鬼臉書、峮峮IG）

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