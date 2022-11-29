戶外口罩12月解禁！杜汶澤點名一種人「世界會還你清白」
中央流行疫情指揮中心昨（28）日宣布，為考量國內疫情趨緩，預計將於12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，政策一出馬上掀起討論，而來台定居2年、已取得台灣身分證的港星杜汶澤，也在臉書發表「脫罩」的看法，他點名2年內被誤認成帥哥美女的人，世界將會還你一個清白。
記者侯家瑜/綜合報導
指揮中心調整防疫措施，降低戴口罩限制，意即大眾在非擁擠的室外，得以「脫罩」。事實上，這2年遇疫情，民眾被強制規定要戴上口罩，讓人多以眼神做交流，口罩下的真面目，也引發外人好奇。而當杜汶澤得知口罩政策將放寬後，在臉書上開玩笑：「12月1日起台灣外出不用帶口罩了，這2年因為帶了口罩，被人以為是帥哥美女的那些人，再也不會被誤會了，世界還你們一個清白！」
貼文曝光後引來討論，網友紛紛笑說：「我已經被誤會2年了」、「化妝品銷量終於可以回升」、「遮羞照（罩）不見了！我怎麼面對鄉親父老？」雖然口罩限制放寬，不過指揮中心仍強調外出於室內空間或室內場所，包括車廂、船舶或航空器等運具內的空間，或是身體有相關症狀，以及與不特定對象無法保持社交距離者，仍應配戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞
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