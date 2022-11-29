12月1日宣布兵役延長一年？孫立方：還在跨部會協調
九合一大選民進黨慘敗，僅拿下5縣市，國防部研擬兵役延長也被民進黨歸咎成為敗選原因之一。國防部今（29）日表示，兵役延長政策目前相關工作仍需透過跨部會協調，取得共識才能有相關結果，並否認會在12月1日公布兵役延長。
記者呂炯昌／台北報導
國防部上午舉行例行記者會，媒體詢問，國防部長邱國正曾在立院表示兵役延長須於今年年底前公告，現因執政黨敗選檢討，兵役延長時程會否將因此受到影響或延遲？國防部發言人孫立方表示，役期調整規劃是一個重大政策，邱國正已在很多場合強調過，役期調整規畫部分考量因素很多，包括敵情威脅、烏俄戰爭經驗、防衛作戰需求與如何強化部隊戰力，甚至是役男生涯規畫，都是整體工作重要考量因素，「但選舉並非這項工作中，國防部所考量的重點。」
孫立方表示，目前相關工作需透過跨部會協調，取得共識才能有相關結果，此案相關行政程序還沒有完成，目前沒有詳細內容可供說明。
媒體追問國防部對兵役延長是否覺得越快越好？孫立方表示，兵役延長考量因素很多，但完成行政程序前，他無法提供更多細節說明。
現場有媒體宣稱，民進黨這次選舉大敗，傳國防部會在12月1日宣布延長兵役，孫立方表示，他沒有聽過12月1日的期程，而整個作業仍有行政程序需要完成，待完成未來再作細部說明。
今年9月，邱國正在立院院會答詢時指出，義務役期延長茲事體大，尤其攸關年輕人的權益，國防部慎重考量、目前有點眉目，盼今年年底前有結論，因考量到公告後還要1年才能執行，若又跨過元旦又得再跨過1年，因此希望在今年底前公告。邱國正強調，公告時間完全沒考量到選舉問題。