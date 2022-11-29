12月1日宣布兵役延長一年？孫立方：還在跨部會協調

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孫立方表示，目前相關工作需透過跨部會協調，取得共識才能有相關結果，此案相關行政程序還沒有完成，目前沒有詳細內容可供說明。 媒體追問國防部對兵役延長是否覺得越快越好？孫立方表示，兵役延長考量因素很多，但完成行政程序前，他無法提供更多細節說明。



媒體追問國防部對兵役延長是否覺得越快越好？孫立方表示，兵役延長考量因素很多，但完成行政程序前，他無法提供更多細節說明。 現場有媒體宣稱，民進黨這次選舉大敗，傳國防部會在12月1日宣布延長兵役，孫立方表示，他沒有聽過12月1日的期程，而整個作業仍有行政程序需要完成，待完成未來再作細部說明。



現場有媒體宣稱，民進黨這次選舉大敗，傳國防部會在12月1日宣布延長兵役，孫立方表示，他沒有聽過12月1日的期程，而整個作業仍有行政程序需要完成，待完成未來再作細部說明。

今年9月，邱國正在立院院會答詢時指出，義務役期延長茲事體大，尤其攸關年輕人的權益，國防部慎重考量、目前有點眉目，盼今年年底前有結論，因考量到公告後還要1年才能執行，若又跨過元旦又得再跨過1年，因此希望在今年底前公告。邱國正強調，公告時間完全沒考量到選舉問題。