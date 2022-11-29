全台最美飯店放榜！「這間」連霸5年　12/5開跑入住優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮理想大地
飯店位於花蓮縣壽豐鄉理想路1號，自然景觀坐擁中央山脈與海岸山脈包圍，光地理位置就贏了大半！飯店設施更是美得美話說，以西班牙建築風格渡假村為主題，一進門就有專屬高爾夫球車接送，到了房間有四大類可以選，分別為豪華客房（15坪）、套房系列（21坪）、閣樓系列（25坪）、總理套房（35坪），一推開房間窗戶就可以飽覽歐式花園景觀，讓許多旅客為之瘋狂。
除了絕美房型，理想大地竟然可以搭乘小艇游運河！沿著河水沿路可看到落羽松秘境、日不落橋、麥迪遜橋等歐美風格拱橋建築。如果逛累了還可以進飯店享受芳療SPA按摩，罐內的Zen SPA可是許多旅客來一趟必指名的按摩會館，SPA療程採預約制，如有需要必須提早預約，才不會搶不到喔！
福容大飯店淡水漁人碼頭
位於淡水漁人碼頭景區內的，得天獨厚的自然資源，世界級絕美夕陽相伴，加上獨特郵輪造型外觀，讓飯店已經連續5年霸榜最美飯店！旅客可從台北市區出發，自駕車程約40分鐘；或是搭乘捷運淡水線，或淡海輕軌、藍色公路渡輪等大眾運輸十分便利。
設施部分，飯店旁豎立一座新北市地標「百米旋轉情人塔」，可飽覽淡水山海美景，遠眺台灣海峽及觀音山，房型更有面向河面的無敵海景豪華客房2款、雙人房可供選擇。館內當然也少不了休閒設施，包含景觀游泳池、溫泉大眾池、黃金美人湯、海景健身房、兒童遊戲及閱讀區、SPA芳療、球類樂活中心，以及室內300坪最好玩的親子體能館「淡水阿熊勇闖歡樂島」等。
餐食方面，館內有中西式美饌佳餚包含田園自助百匯餐廳、阿基師觀海茶樓、大廳咖啡廳、夜間音樂酒吧等，讓淡水福容飯店在國內外各項評比競賽中獲獎肯定，包括世界奢華飯店、世界奢華餐廳、台灣最美飯店、亞洲最佳親子飯店、十大人氣飯店、十大特色飯店等。
除了上述兩間飯店，還有「承億酒店」、「福容大飯店淡水漁人碼頭」和「七星潭水上明月海景渡假旅店」這3間飯店，更一舉奪下「最美飯店」與「最美房間」雙料獎項；被譽為是台版迪士尼的「瑞穗天合國際觀光酒店」，結合在地黃金湯與多元的水陸遊憩設施，宛如隱身在縱谷山林裡的夢幻城堡莊園，自第2屆參賽以來已是第4度獲得「最美渡假飯店」；今年新開幕的「七星潭水上明月海景渡假旅店」，以奢華瑰麗的風格取勝，首次參賽就獲獎。
最美親子飯店則是「天成文旅-繪日之丘」擁有小朋友最愛的溜滑梯親子房、獨立車庫房及豪華家庭房，滿足一家人出去玩的住房需求外；以及「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，不僅可沉浸在綠意盎然的自然景觀，還有可愛的萌寵體驗、忍者體驗、遊湖體驗、DIY手作等寓教於樂活動，是許多爸媽心中最佳的親子飯店口袋名單。
易遊網為反饋網友對於「台灣最美飯店」的支持，於12月5日至23日將與最美飯店得主聯手祭出獨家優惠，讓大家用最划算的價格體驗各家飯店之美。
2022「台灣最美飯店」優勝名單：
最美渡假飯店
統一渡假村-墾丁海洋體驗樂園
瑞穗天合國際觀光酒店
七星潭水上明月海景渡假旅店
花蓮理想大地渡假飯店
秧悦美地度假酒店
最美都會飯店
承億酒店
水京棧國際酒店
台北遠東香格里拉
板橋凱撒大飯店
台北中山九昱希爾頓逸林酒店
禧榕軒大飯店
台北君悅酒店
最美親子飯店
福容大飯店淡水漁人碼頭
新悦花園酒店
宜蘭綠舞國際觀光飯店
天成文旅-繪日之丘
最美設計旅宿
承億文旅桃城茶樣子
寒居酒店
台北時代寓所
台南老爺行旅
最美房間
承億文旅潭日月-方山水獨賣套房(青龍山脈)
承億酒店-經典雙人房
福容大飯店淡水漁人碼頭-海景和式雙人房
風華渡假旅館-虎尾館-晶鑽風華雙人房
七星潭水上明月海景渡假旅店-巴洛克風情皇后海景房