才開放4天！上海迪士尼今再度閉園　配合疫情防控

中國國家衞健委29日通報，前1日新增38421例本土新冠病例，分別為3561例確診和34860例無症狀感染，其中又以廣東新增8893例最多、北京增4386例次之，上海亦新增了178例。根據疫情防控要求，上海迪士尼樂園、上海東方明珠廣播電視塔等場所，29日起暫時關閉。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，上海28日新增本土感染178例，32個區域被劃為高風險區，涉及徐匯區、青浦區、靜安區、普陀區等，導致上週五才剛重新開放的上海迪士尼，29日再次宣布暫時關閉，只剩迪士尼小鎮、星願公園和2座度假區主題酒店繼續營運，而且進入這些地方的遊客，也必須出示48小時或72小時內的核酸檢測陰性證明。
上海迪士尼在聲明中表示，一旦確定何時重開，會立即再公告給遊客知悉，也會為受影響的遊客提供門票改退服務。此外，上海東方明珠廣播電視塔也將於29日起暫時關閉，恢復開放時間另行通知。
由於上海市疫情有升溫跡象，自29日零時起收緊新冠防疫措施，要求進入餐廳、超市賣場、購物中心等公共場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。
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