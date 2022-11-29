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科博館親子暴龍換上聖誕裝 可愛萌樣融化一堆人的心

▲國立自然科學博物館親子暴龍應景換上聖誕裝，可愛萌樣融化一堆人的心。（圖／科博館提供）
▲國立自然科學博物館親子暴龍應景換上聖誕裝，可愛萌樣融化一堆人的心。（圖／科博館提供）

記者金武鳯/台中報導

迎接聖誕節，國立自然科學博物館人氣明星「機械恐龍」完成健康檢查後，館方幫親子暴龍換上應景聖誕套裝，連2樓的騷包龍也戴上聖誕帽，即日起至明年1 月8日陪伴觀眾歡樂過節，歡迎全台遊客來參觀，並和「《帽美的咧》聖誕恐龍」拍照打卡。

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 國立自然科學博物館館長焦傳金表示，這是機械恐龍繼今年初穿上放大版的科博館員工制服後，再度「擬人裝扮」扮聖誕老人，延續和纖維藝術家V&J studio合作再創話題，並與鄰近「草悟系・聖誕村」首度串連聖誕烙跑活動，盼帶給大眾耳目一新的形象。

 科博館恐龍廳的「機械龍胞們」是向日本KOKORO公司購置，以往每年定時邀原廠技師來臺幫恐龍進行例行性保養、故障性維修。焦傳金館長指出，受Covid-19疫情影響，檢修技師來臺一趟大不易，10月鬆綁入境管制，暌違3年日本技師終於來到臺灣幫恐龍「深度健康檢查」。

▲日本技師來臺5天，拆解大暴龍的外皮進行內部機械調整大健檢，再換上聖誕裝看起萌樣可愛，吸引很多人拍照打卡。（圖／科博館提供）
▲日本技師來臺5天，拆解大暴龍的外皮進行內部機械調整大健檢，再換上聖誕裝看起萌樣可愛，吸引很多人拍照打卡。（圖／科博館提供）
 科博館展示組維護科分享，機械恐龍、伶盜龍是恐龍廳之寶，牠們內部有機械氣動迴路與驅動器，恐龍們「上班時」定時抬頭嘶吼、張牙舞爪、眨眨眼睛，時間一久動作難免會卡卡、出現眼神經失調狀況；另外，經常扭動的脖子、身體皮膚也出現裂縫和破皮，長達3 年沒有保養，皮膚外觀也逐漸褪色。

 這次日本技師來臺5天，拆解大暴龍的外皮進行內部機械調整、更換故障機械零件，再細緻縫合、修補外皮、梳理毛髮、細心上色。因檢修期間恐龍廳暫停對外開放，科博館特別紀錄完整檢修過程幕後花絮，11月30日晚間6點在臉書粉專公開分享，歡迎有興趣的觀眾準時追蹤按讚官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/nmnsTaiwan/

有家長分享，原本的機械暴龍太逼真，孩子不敢正眼對視，換上聖誕裝增添童趣，讓孩子們難掩興奮，直喊「那是聖誕恐龍老公公」。也有小朋友童言童語問：「牠們也從芬蘭來嗎？」平時與恐龍朝夕相處的科博館員工和志工，也讚嘆「龍胞們做完健康檢查、換上聖誕裝看起來更有精神了！」

「《帽美的咧》聖誕恐龍」活動至明年1月8日，邀觀眾一起來科博館和恐龍過聖誕節。

★科博館新聞稿雲端連結

https://drive.google.com/drive/folders/1cbtc9C0L90RI87srA2KfsMmtvZhi4nbz?usp=share_link

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