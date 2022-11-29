科博館親子暴龍換上聖誕裝 可愛萌樣融化一堆人的心

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科博館恐龍廳的「機械龍胞們」是向日本KOKORO公司購置，以往每年定時邀原廠技師來臺幫恐龍進行例行性保養、故障性維修。焦傳金館長指出，受Covid-19疫情影響，檢修技師來臺一趟大不易，10月鬆綁入境管制，暌違3年日本技師終於來到臺灣幫恐龍「深度健康檢查」。
科博館展示組維護科分享，機械恐龍、伶盜龍是恐龍廳之寶，牠們內部有機械氣動迴路與驅動器，恐龍們「上班時」定時抬頭嘶吼、張牙舞爪、眨眨眼睛，時間一久動作難免會卡卡、出現眼神經失調狀況；另外，經常扭動的脖子、身體皮膚也出現裂縫和破皮，長達3 年沒有保養，皮膚外觀也逐漸褪色。
這次日本技師來臺5天，拆解大暴龍的外皮進行內部機械調整、更換故障機械零件，再細緻縫合、修補外皮、梳理毛髮、細心上色。因檢修期間恐龍廳暫停對外開放，科博館特別紀錄完整檢修過程幕後花絮，11月30日晚間6點在臉書粉專公開分享，歡迎有興趣的觀眾準時追蹤按讚官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/nmnsTaiwan/。
有家長分享，原本的機械暴龍太逼真，孩子不敢正眼對視，換上聖誕裝增添童趣，讓孩子們難掩興奮，直喊「那是聖誕恐龍老公公」。也有小朋友童言童語問：「牠們也從芬蘭來嗎？」平時與恐龍朝夕相處的科博館員工和志工，也讚嘆「龍胞們做完健康檢查、換上聖誕裝看起來更有精神了！」
「《帽美的咧》聖誕恐龍」活動至明年1月8日，邀觀眾一起來科博館和恐龍過聖誕節。
★科博館新聞稿雲端連結
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