從夜市攤販起家到總統光顧　越南料理店女老闆訴創業心聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
正因有這些嘗試和錯誤，才能成就現在的店面，進而被總統看見。陳玉水鼓勵同樣懷有創業夢的新住民朋友不管規模大小，都要先勇敢地踏出第一步，唯有向前邁進夢想才有可能實踐成真。談到蔡總統親自蒞臨店裡，陳玉水說，自己和總統只是在總統府「一日御廚」活動中相遇，在嚐過陳玉水的料理後，總統立刻就說有機會想登門拜訪。一句簡單的客套話，沒想到卻在幾個月後兌現，而「總統真的親自拜訪了」。回憶當初的情景，陳玉水感動地說：「總統喜愛新住民美食還特地來品嚐，我想這件事情只有在台灣才會發生」。想不到當初自己思念越南家鄉料理的初衷，竟然讓自己被總統看見，這一切都不可思議，像一場夢。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，在台灣的新住民蘊含著精采多元的母國文化，如果能善用自身的多元文化背景，必能像陳玉水一樣發光發熱，移民署舉辦「第9屆新住民及其女子築夢計畫」，即日起至111年12月19日截止受理報名，築夢獎金最高8萬元，歡迎大家「敢夢、築夢、圓夢」，讓移民署作新住民的靠山。另外，雖近期COVID-19疫情趨緩，在此提醒大家仍務必落實手部衛生、咳嗽禮節及配戴口罩等個人防護措施，以保護自身健康。
移民署Podcast節目可至FIRSTORY、APPLE PODCAST及SPOTIFY等平臺搜尋「文化談新事」，也歡迎有興趣朋友前往訂閱。更多玉水的在台奮鬥故事，可前往網址：https://open.firstory.me/story/clavpl72400s301xa3b2ahnr8收聽。