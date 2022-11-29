筆電面板出貨創10年低　估Q4仍低迷、明年Q1有望恢復成長

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據TrendForce統計，2021年第三季起筆電面板供需比約18%，由於供需平衡區間理想值落在11到14%，故很明顯進入到供過於求階段，且供過於求情形逐季嚴重。
進入2022年第一季受到烏俄戰爭爆發加劇全球通膨問題的影響，以及中國採取嚴格的防疫清零政策，導致終端需求下滑，促使品牌下修筆電面板採購量，故自第二季後，筆電面板出貨量與供需比出現下滑訊號。隨著終端需求轉疲，加上塞港問題緩解，過去數季累積的庫存變成供應鏈棘手的問題，使得品牌於下半年再度大幅下修面板採購量以控制庫存，供需比也連兩季小於5%，顯示此波庫存調整幅度強烈。
整體而言，據TrendForce調查品牌庫存現況，部分美系品牌於今年第二季初便強力控管筆電面板庫存，第二季筆電面板採購量季減達六成。至第三季面板庫存逐步恢復健康水位，第三季筆電面板採購量季增約40%，顯示品牌在恢復健康庫存水位之後，面板的購買力道便有一定程度的回升。而庫存較高的品牌第三季初庫存水位均在12周以上，在兩季度大幅調整面板採買量之後，過半品牌廠的面板庫存水位有望在年底達到4到8周的健康水位，並有利於後續面板的採購動能。
展望2023年第一季，儘管為傳統需求淡季，但隨著品牌的面板庫存恢復健康水位，品牌對面板的購買量有望小幅回升。因此，TrendForce預估，2023年第一季筆電面板出貨量將季增3.5%，達4,320萬片，供需比約13%。