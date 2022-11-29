台電明年增資1500億　國民黨團示警：電價勢必調漲

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曾銘宗指出，2030年必須減少甲烷排放30%，天然氣價格將會大幅飆漲，請問蔡政府要如何處理？廢核之後的燃料費用支出機會大幅提高，國內發電燃氣佔比50%，請問蔡政府要如何處理？今年歐洲電價已經飆漲5倍，甚至一度高達10倍，會不會發生在台灣？請蔡政府預為因應。
曾銘宗提到，年底會不會在選後大幅調漲電價？國民黨團預期勢必會調漲，因台電預估今年燃料成本比去年增加3000億元，今年至年底累積虧損超過2000億元，甚至有可能增加到2500億元；蔡政府編列1500億元增資，是拿來維護、更新輸配電網，不是替台電彌補虧損。
國民黨進一步要求蔡政府，全面檢討錯誤的能源政策，這關係到民生與產業發展至關重要，多聽聽民眾和工商界的聲音。過去蔡政府基於政治考量，連續7次凍漲，最後證明這是錯誤決策，蔡政府必須道歉。最後，蔡政府必須出來說清楚，年底選後，在明年上半年是否再大幅調漲電價？
國民黨團副書記長謝衣鳯指出，台電近年虧損連連，預估今年虧損將達到1400億元，台電還說，七月調漲電價之後，到年底將減少290億元的燃料成本。但根據台電今年1月到9月損益表顯示，台電組虧損1646億元，已經超過全年預估的虧損，跟去年同期比較，去年稅前盈餘還有331億元，今年卻是這樣的數字。
謝衣鳯表示，根據台電資產負債表顯示，到今年9月底的權益（資產負債）只剩下1866億元，若扣除核四資產2838億元，台電的淨值已經是負972億元，是破產情況。謝衣鳯再從台電自發電和購電的燃料支出分析，去年支出金額達2925億元，今年1月到5月就已支出1835億元，是去年的62%之多。換句話說，台電勢必將會再漲電價，將會再次衝擊台灣民生、產業發展。蔡政府過去口口聲聲說不會漲電價，但面對台電已經是負值的狀況，根本就是一間破產的公司。
謝衣鳯表示，2021年發電成本每度2元，預估2025年的發電成本，每度電將來到2.44元，換言之，蔡政府再生能源政策跳票，無法達到20%再生能源佔比，勢必會讓燃煤和燃氣購電成本增加，平均發電成本將會持續上升，蔡政府何時才要好好慎重研議發電成本上漲的問題？
國民黨立委費鴻泰則說，112年度預算書中，台電將增資1500億元，佔台電資本額將近三分之一；台電若不增資，可能面臨到破產的問題，而台電眼前有電價和環境的考驗。費鴻泰指出，自從蔡英文總統上任以來，2018年調漲電價3%，之後因應選舉，連續凍漲7次，直到2022年7月台電實在撐不下去，電價審議委員會決定平均漲電價8.4%，最高漲幅15%。
費鴻泰表示，國內電力發電主要是燃煤和天然氣，都會造成空氣汙染，中研院前院長李遠哲曾針對溫室氣體排放的議題，向蔡英文總統建言，卻得到蔡英文總統如此回應：「2024年以後是下一任的事情，不關我的事。」費鴻泰直言，政治是一連貫的，難道台灣要等到2024年蔡英文總統下台，才要關注碳排放的問題？新上任的總統在一年內，就能夠解決2050碳排放淨零？充滿了不可性。