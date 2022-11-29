口罩解禁準備「修修臉」！當心過敏風險 醫揭2高1低原則
疫情指揮中心宣布從12/1起逐步解除戴口罩的規定，掛了兩年多的口罩，終於可以「全臉示人」，預期將帶動國內新一波微整型熱潮。其中，玻尿酸一直都是台灣民眾微整時的熱門選擇，但在疫情後時代施打玻尿酸，要特別小心過敏風險，國外已有期刊論文指出，感染過新冠肺炎與施打新冠疫苗，都可能提高玻尿酸施打的過敏可能性。醫美診所院長楊宏仁醫師整理出「2高1低」玻尿酸挑選法則，建議民眾在施打玻尿酸時，應挑選具備「高黏彈性、高塑型力、低致敏性」的玻尿酸，才能讓疫後微整兼顧美麗與安心。
記者周淑萍/綜合報導
近年醫界發現，新冠病毒及疫苗會改變人體內免疫的恆定狀態，無論是感染或施打疫苗後，短期內如果接受玻尿酸的注射，都可能更容易出現過敏反應。楊宏仁說，新冠病毒上的棘蛋白易導致玻尿酸填充顆粒周圍出現發炎反應，導致施打後容易出現紅腫過敏，因此即使是過去施打玻尿酸不會過敏的人，也有可能因為感染病毒或是接種疫苗而出現過敏反應。民眾可挑選「低致敏性」的玻尿酸，降低玻尿酸中易引發過敏的成分，並在玻尿酸與疫苗施打之間保留4至8週的間隔時間，待身體自體免疫更加穩定後再進行。
施打玻尿酸時，除了重視低致敏性，施打後的效果與持久度也是愛美民眾最關心的重點。醫師建議，想要調整五官細節，應選擇黏彈性及塑型力絕佳平衡的玻尿酸。楊宏仁醫師也舉例說明，近年韓國流行小巧挺鼻、圓潤臉龐的貓系顏，黏彈性與塑型力兼具的產品可協助量身打造臉部線條，均勻分子的玻尿酸也有助創造臉部圓潤感，因此挑選玻尿酸時也需有「高黏彈性」、「高塑型力」的兩高特色。