雙12喜來登參戰！春節房價95折送早餐 請客樓好料1212元
年底購物節接踵而來！雙12檔期緊接開戰，台北喜來登大飯店今（29）日宣布雙12優惠，館內人氣美食外帶僅要1212元，包括安格斯肋眼牛排、日式壽喜燒組合等等，還有米其林二星餐廳請客樓摘星好菜也只要1212元，12/1上午9點到12/8晚上12點準時開搶，實在有夠殺！除了餐食部分，喜來登也推出住房優惠，12/1到12/12期間，春節尖峰檔期（1/2～1/31）房價現打95折，加碼再送12歲以下免費自助早餐或紅酒好禮二選一，心動的朋友趕緊設好鬧鐘準備開搶！
記者汪睿琦/綜合報導
台北喜來登大飯店搭上雙12熱潮開賣春節人氣商品，9大人氣外帶美食全部1212元！飯店內安東廳「低溫爐烤美國安格斯肋眼牛排10盎司」搭配奶油玉米與香料烤洋芋（原價2,400元，相當於打5折）、SUKHOTHAI「雙人泰式套餐」集合酸辣拌海鮮（原價2380元，相當於打5折）、紅咖哩雞與月亮蝦餅再送泰式奶茶等，還有早在雙11檔期秒殺搶翻的請客樓摘星好菜－砂鍋醃篤鮮、麻油雞飯與紅豆煎鍋餅，以及招牌功夫五小菜，全都只要1212元，看了很餓趕緊訂下去。
除了豐富餐食優惠，緊盯春節住房黃金檔期，喜來登12/1到12/12祭出「迎春雙喜」住宿優惠，入住2023年1/2至1/31尖峰檔期享最優惠房價再打95折外，加碼送12歲以下孩童免費自助早餐或精選紅酒好禮二選一，平均每晚4,750元起。專案包含十二廚雙人自助早餐，近百種中西日式料理、現煎法式吐司、擔仔麵、雞魯飯等，房內還提供強檔電影免費暢看與三溫暖設施使用，等同原價下殺39折，相當划算。
除了雙12購物節，12月最受矚目的耶誕檔期也持續醞釀中。台北凱達大飯店就推出百宴自助餐廳耶誕優惠，消費者只要穿著紅色、綠色，或是任何耶誕裝扮（配戴飾品也可）來店，就可立即享有兩人同行8折優惠，充滿儀式感的冬季饗宴，吃飽喝足後還可以在飯店耶誕裝飾拍應景網美照！住房部分，則主打新北耶誕城最高CP值住宿，每晚只要2,388元起。凱達飯店提醒民眾，住房專案推出即引起搶訂風潮，目前周末已經客滿，平日亦近7成，有計劃於12月份旅遊的民眾可得加緊腳步訂房！