壽山動物園12月將開園！新園區兼顧動物福利及遊客舒適性
▲嶄新園區兼顧動物福利及遊客觀賞的舒適性。（圖／高市府觀光局提供）
記者陳美嘉／高雄報導
2022-11-29 13:21:35
壽山動物園預計於12月份讓大小朋友幸福歸園，休園期間持續推動「新動物園運動」致力於提升動物福祉。東南亞動物園暨水族館協會(SEAZA)28日蒞臨園區，對於嶄新園區兼顧動物福利及遊客觀賞的舒適性也予以肯定。
東南亞動物園暨水族館協會(東南亞動物園協會，South East Asian Zoo Association，以下簡稱SEAZA)成立於1990年，是世界動物園和水族館協會（WAZA）的區域協會成員。壽山動物園於2015年申請加入SEAZA並成為正式團體會員，為台灣第二個正式成為SEAZA會員的官方動物園，近年SEAZA致力於推動動物福利認證工作，今年是園方取得動物展演資格後首次接受訪查，委員們對於改造後的壽山動物園也給予肯定。 ▲壽山動物園預計於12月份讓大小朋友幸福歸園。（圖／高市府觀光局提供） 高市府觀光局局長周玲妏表示，「新動物園運動」以打造動物的友善之地為主要目標，將動物內舍變得明亮通風；動物展場也以更貼近動物棲地及習性的方式進行改造，部分展區採多物種混養共生，除可擴大動物在戶外的活動場域，並呈現出較為自然的生態環境。此外，新建的山形屋以動物的室內交誼廳作為發想，透過百葉讓內外空氣對流，更引入大自然的天光，讓動物可以自由選擇在戶外活動或在室內休憩。 ▲「新動物園運動」以打造動物的友善之地為主要目標，將動物內舍變得明亮通風。（圖／高市府觀光局提供）
在遊客參觀面的部份，擺脫以往僵硬的圍籬架設思維，在設計上運用植栽柔化邊界、減少觀看者直視並降低干擾動物的觀賞方式，大小朋友也有機會在新建的觀察廊與動物近距離相遇。另外，為解決山區地勢問題，透過一座輕巧的高架長廊穿梭園區，以平緩坡道搭配無障礙電梯，漫步林蔭之間還能感受陽光灑落的神級美景。最受小朋友喜愛的親水廣場，也改造成旱地湧泉、動物叢林、迷霧之囪、潮汐之池等四大主題大峽谷風親水設施，將成為小朋友的戲水樂園。