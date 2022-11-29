高薪獎金誘騙！26人被騙去柬埔寨淪豬仔　桃檢起訴7嫌犯

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另外「後勤組」成員則分為2部分，除在柬埔寨負責電腦維護及體罰、傷害不配合或未達業績目標成員；國內成員則負責安排受騙國人出國前旅宿、人員看管、載送搭機及變造俗稱小黃卡的 「COVID-19疫苗接種紀錄卡」等工作。
桃檢說，集團蓄意隱瞞工作內容為組織詐欺犯罪、未成功召募國人赴柬埔寨，除非賠付新台幣60萬元贖金，否則不得返國，若有違規或業績未達標者，將遭受體罰、毆打、電擊、關入小黑屋密閉空間或轉賣他處等。
桃檢指出，犯罪組織成員透過這樣的模式，共詐騙28名以上國人，有26名國人受騙遠赴柬埔寨，其餘2人在出國前被救出。其中有12名被害人在入境柬埔寨後就遭沒收護照剝奪行動自由，有3名被害人因此支付5000美元（約新台幣15萬元）不等款項給犯罪組織後才獲放行回國。
桃檢說，因為被告不同，且報請指揮機關不同，先後由不同檢察官辦理，在主任檢察官蔡妍蓁、楊植鈞召開專案會議，成立卷證分析小組，檢閱卷證後發現共同連繫因素，相互提供證據並共同偵查終結。
經檢察官林郁芬、林弘捷、陳嘉義偵辦後，對涉案的何姓、楊姓、蔡姓、詹姓、李姓和沈姓等7名成員，以刑法意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪條例參與犯罪組織、人口販運防制法、偽造特種文書罪嫌提起公訴。（編輯：方沛清）1111129