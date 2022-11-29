「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間！點名他毀一切

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著張勝豐對經紀人Michael喊話「我很感謝你為我所做的一切，從11月1日開始到11月20日，總共有將近二十天，讓我猶如在天堂般的快樂，謝謝你這麼的賞識我，等了將近二、三十年，你就是我一直在期待著的那位伯樂，感謝你很用心的幫我規劃了我的演藝事業，你是我在這個圈子裡面，將近二十幾年來，難得看到做事情最積極的一位經紀人」。
「在這二十天裡面可以說是我人生中最快樂的一段時光，那是一種從一直籠罩在灰暗天空之中，突然看到了曙光以及一片藍藍的天，雖然這個為期只有短短二十天的美夢忽然的被迫驚醒，但是我仍然很感激你的付出」。
話鋒一轉，張勝豐點名一位「特助阿中」，他表示「特助阿中給我的死刑宣判通知，讓我原本一度光明的人生馬上變成黑暗，我無力面對，無力抵抗......我不曉得我到底是哪裡得罪了他，他極盡能力的詆毀我，任意的顛倒是非，把事實扭曲成了謊言，把假象捏造成真相，原本只是單純的事件，為什麼到了他的嘴裡手裡，就變成那麼複雜了呢？，原本以為我的下半生，能夠再創一次生命歷程中的高峰，卻在這位心狠手辣殺人不用刀的惡魔『特助阿中』手上瞬間碾斃，奪走了我的希望，毀滅了我最後的夢想」。
最後，張勝豐說「原本以為，終於可以實現多年來的願望，站在我最喜愛的舞台上，對著支持我的朋友們唱著跳著，分享我對於舞台、對於表演的那份熱愛，特助阿中不斷的，曲解事實而硬要將莫須有的罪名通通都扣在我身上，硬是要把我逼到懸崖的盡頭，我再也無力招架，我已經遍體鱗傷，我已經被傷到生無可戀了，我決定要走了，要離開這個傷心的人世間，但是我有一個未完成的心願，已經進行到一半的自傳，希望在我死了之後，能夠幫我完成好嗎？」
突如其來的貼文，讓不少網友全部嚇傻表示「老師....不要這樣！加油啊」、「老師一定要撐住加油QQ」、「很喜歡老師....老師不要走，加油」連圈內友人黃鐙輝趕緊留言打氣「我不知道發生了什麼事情，但是不管什麼事情都會過去，加油。」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995