中共官媒坦承核酸檢測亂象叢生　非重典不能止亂

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文章指出，核酸檢測為迅速阻斷病毒傳播，有效遏制疫情擴散，盡早實現早發現、早報告、早隔離、早治療的防控目標，至今仍發揮功不可沒的重要作用。但隨著疫情防控常態化，一批「生逢其時」的核酸檢測公司應運而生。在提供檢測的同時，此起彼伏的核酸檢測也「亂象叢生」。
這篇文章列舉了早在2021年1月，濟南醫檢業者在河北省隆堯縣核酸檢測時，對31萬餘人的樣本謊報檢測結果的案例。並指光是今年被查處的核酸檢測作假案件，至少已有十多起，且涉及上海、北京、石家莊、昆明等多個大小城市。
文章還提到，上述案例僅僅是核酸作假被官方公布確認的一部分。而山西朔州、陝西榆林等地也正在核查民眾反映強烈的核酸檢測亂象。
這篇文章直指，如此前赴後繼的核酸檢測公然造假，不僅增加疫情防控的阻力和難度，事實上也嚴重消減公眾對核酸檢測的公信力。
文章強調，一份虛假的核酸檢測報告，可能會引發疫情擴散，讓一輪又一輪的核酸檢測持續數月，甚至讓一個區縣甚至一個城市停擺；數以萬計無辜群眾因此「被靜默、被管控，生活工作遭遇重創」。
這篇文章最後說，核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已經「到了非重典不能止亂的時候了」。（編輯：曹宇帆）1111129